«Εμφύλιος πόλεμος» για τις αποζημιώσεις του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, με τους εμπλεκόμενους σε αυτό να στρέφονται πλέον δικαστικά ο ένας εναντίον του άλλου, πετώντας από πάνω τους το μπαλάκι των ευθυνών και των πληρωμών, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, γράφουν τα ΝΕΑ στο ρεπορτάζ του Κώστα Ντελέζου.

Χαρακτηριστική του πρωτοφανούς «εμφυλίου» που έχει ξεσπάσει για τις αποζημιώσεις είναι πρόσφατη παρέμβαση (26/6/2025) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της διοίκησης της εταιρείας ΕΡΓΟΣΕ, η οποία αφού απορρίπτει κάθε ευθύνη για συμμετοχή της ΕΡΓΟΣΕ στο δυστύχημα, λόγω της μη έγκαιρης υλοποίησης της αμαρτωλής σύμβασης 717, σπεύδει να επιρρίψει το σύνολο των ευθυνών για την τραγωδία στο Ελληνικό Δημόσιο, στον ΟΣΕ και στην Hellenic Train!

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε 43σέλιδη νομική παρέμβαση της ΕΡΓΟΣΕ στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αναφέρεται ότι «το Ελληνικό Δημόσιο είναι, κατά το άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα, μόνο υπαίτιο στην πρόκληση του ενδίκου δυστυχήματος» (!).

Η νομική παρέμβαση της διοίκησης της ΕΡΓΟΣΕ ήρθε ως… απάντηση σε αγωγή της Hellenic Train. Συγκεκριμένα, η Hellenic Train με αγωγή της επιδιώκει να υποχρεωθεί η ΕΡΓΟΣΕ να καταβάλει το 95% επί κάθε ποσού, που θα υποχρεωθεί η ίδια να πληρώσει ως αποζημίωση στην εταιρεία DUFERCO SA. Η τελευταία, με αγωγή της (από 26/2/2025) εναντίον της Hellenic Train, ζητεί να αποζημιωθεί για εμπορεύματά της (σίδερα, φύλλα χάλυβα κ.λπ.) που μεταφέρονταν με την εμπορική αμαξοστοιχία και τα οποία καταστράφηκαν λόγω της σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη.

Η Hellenic Train, με τη σειρά της, στις 31/3/2025 στράφηκε κατά του ΟΣΕ, αλλά και της ΕΡΓΟΣΕ, θεωρώντας την υπεύθυνη για το δυστύχημα των Τεμπών, καθώς δεν μερίμνησε για την έγκαιρη ολοκλήρωση της αμαρτωλής σύμβασης 717, υποστηρίζοντας πως εάν είχε ολοκληρωθεί στην ώρα της και λειτουργούσαν τα συστήματα ETCS (τηλεδιοίκηση - φωτοσήμανση) και GSMR (σύγχρονες ραδιοεπικοινωνίες), το δυστύχημα θα είχε αποφευχθεί.

Η διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ, με την πρόσφατη νομική παρέμβασή της στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αφού ζητεί να απορριφθεί η αγωγή της Hellenic Train, διαχωρίζει τη θέση της σε σχέση με τις ευθύνες της για το δυστύχημα των Τεμπών και ρίχνει ευθέως το μπαλάκι των ευθυνών κυρίως στο Δημόσιο!

Ειδικότερα, αναφέρει: «Το Ελληνικό Δημόσιο είναι αποκλειστικώς υπαίτιο για τη μη έγκαιρη υλοποίηση της συμβάσεως 717/2014 και για τη μη υλοποίηση του συστήματος ETCS, διότι απέτυχε επανειλημμένως να προφυλάξει τις δημόσιες υποδομές του σιδηροδρομικού δικτύου από την κοινή εγκληματικότητα, και δη από κλοπές και βανδαλισμούς καλωδίων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, παρότι πολλάκις το θέμα τούτο είχε απασχολήσει εκτενώς και κατά διάφορα χρονικά διαστήματα τα Μέσα Ενημερώσεως, με αποτέλεσμα η υλοποίηση των σχετικών συμβάσεων να καθυστερήσει επί χρόνια και το σιδηροδρομικό δίκτυο να λειτουργεί με απαρχαιωμένο εξοπλισμό».

Σε ό,τι αφορά το δυστύχημα των Τεμπών, η ΕΡΓΟΣΕ καταλογίζει ευθέως ευθύνες στους δύο μηχανοδηγούς της επιβατικής αμαξοστοιχίας IC 62, αναφέροντας, μεταξύ άλλων: «Η αιτία που προκάλεσε το επίμαχο ατύχημα ήταν προεχόντως η συμπεριφορά των μηχανοδηγών της επιβατικής αμαξοστοιχίας IC 62, οι οποίοι, ενεργώντας από εγκληματική αμέλεια και κατά παράβαση του Κανονισμού Κυκλοφορίας και Ελιγμών του Γενικού Κανονισμού Κινήσεως, επέτρεψαν την είσοδο της επιβατικής αμαξοστοιχίας στη γραμμή καθόδου, χωρίς να λάβουν σχετική ρητή και σαφή εντολή από τον σταθμάρχη Λαρίσης και χωρίς να τον ρωτήσουν για τον λόγο της υπερβάσεως του ερυθρού φωτοσήμου...».

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΓΟΣΕ αποφαίνεται ότι «η επίμαχη σύγκρουση προκλήθηκε από συνυπαιτιότητα των μηχανοδηγών της επιβατικής αμαξοστοιχίας κατά ποσοστό 50% και του σταθμάρχη Λαρίσης κατά ποσοστό 50%».

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr