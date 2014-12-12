Από τον Δήμο Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι κατόπιν φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας, που διεξήχθη, σήμερα, 05/09/2025, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων Λαρισαίων για την εκμίσθωση του χώρου της σκεπαστής αγοράς της Νεάπολης και του χώρου πέριξ αυτής, εκτός του χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, για τη λειτουργία και διεξαγωγή της ετήσιας εμποροπανήγυρης Λάρισας έτους 2025, ανακηρύχθηκε τελευταίος πλειοδότης και μισθωτής η εταιρία με την επωνυμία "ΛΑΡΙΣΑ ΜΠΑΖΑΡ Ι.Κ.Ε.".

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι έμποροι-μικροπωλητές-επαγγελματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη Λάρισας, να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 14/09/2025 στα παρακάτω τηλέφωνα, προκειμένου να κλείσουν θέση: 6955240270 και 6987568626.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τη σχετική διακήρυξη που είχε αναρτηθεί, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον επίσημο δικτυακό τόπο του Δήμου