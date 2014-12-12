Ολοκληρώθηκε η Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την Τρίτη Ηλικία που διοργάνωσαν στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Τυρνάβου οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου, Κέντρο Κοινότητας, ΚΑΠΗ και Βοήθεια Στο Σπίτι.

Με αφορμή την 1η Οκτωβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων οι υπάλληλοι των Κοινωνικών δομών επισκέφθηκαν όλα τα χωριά του Δήμου από 3-10 Οκτωβρίου, όπου οι ηλικιωμένοι ενημερώθηκαν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των δομών, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις ζωτικών σημείων (σακχάρου, πίεσης, κορεσμού) από το νοσηλευτικό προσωπικό και δόθηκε η δυνατότητα για νέες εγγραφές στο ΚΑΠΗ.

Σκοπός ήταν να τιμηθούν οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας και να αναδειχθεί η σημασία της ενεργού συμμετοχής και του σεβασμού προς αυτούς.

Τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου και ώρα 6:00μμ στο Δημοτικό Θέατρο Τυρνάβου (ΜΑΞΙΜ) πραγματοποιήθηκε και η πρώτη συνάντηση των εγγεγραμμένων μελών του ΚΑΠΗ, κατοίκων Τυρνάβου. Εκεί ανακοινώθηκαν και οι προγραμματισμένες εκδρομές στη Λίμνη Πλαστήρα οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ηλικιωμένων.

Για τη συμμετοχή στις εκδρομές όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2025.

Για πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις του Βοήθεια στο Σπίτι και το ΚΑΠΗ, τηλ: 2492305014, email: kapityrnavou@yahoo.gr και dokou@tirnavos.gr

Για πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας, τηλ: 2492350315, email: kentrokoinotitasdt@gmail.com.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τυρνάβου εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).