Ολοκληρώθηκε η Ενεργειακή Γυμναστική από την ΟΜΕΓΑ – Ομάδα Ενεργειακής Γυμναστικής & Ασκήσεων του ΠΟΚΕΛ – Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας, μετά από πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουτσουπιάς και σε συνεργασία με τον Δήμο Αγιάς, στην πλατεία της Κουτσουπιάς.

Η γυμναστική πραγματοποιήθηκε από την εκπαιδεύτρια κι εμψυχώτρια, Μαριάνθη Φαφάνα, σε συνέχεια των εκδηλώσεων «Καλοκαίρι 2025 στην Κουτσουπιά», στην πλατεία, πάνω απ’ τη θάλασσα, υπό τους ήχους των παφλασμών των κυμάτων, του θροΐσματος των φύλλων, των τραγουδιών των τζιτζικιών και μουσικών της Άπω Ανατολής.

Η ΟΜΕΓΑ απευθύνεται σε αρχάριους κι έμπειρους και η συμμετοχή στην εκγύμναση είναι ελεύθερη, δωρεάν και λειτουργεί εθελοντικά. Το Taichi / Chigong είναι η επιστήμη του σώματος και θεωρείται «θεραπευτική, ενεργειακή τέχνη». Ιατρικές μελέτες έχουν δείξει ότι είναι ευεργετικό για την υγεία και την ευεξία, για αυτό και η ΟΜΕΓΑ έκανε μια σύνθεση από τις αρχαίες τεχνικές, ένα σύστημα, με τεχνικές κίνησης κι αναπνοών, για αντοχή, ευλυγισία, χαλάρωση και γαλήνη.