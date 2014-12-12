Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή όλων των ηλικιακών ομάδων ολοκληρώθηκε η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας στο Δήμο Τεμπών.

Από την Αιγάνη έως το Καλοχώρι και από τα Αμπελάκια έως το Συκούριο, οι πολίτες ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό, έλαβαν μέρος σε όλες τις δράσεις, διασκέδασαν και κέρδισαν αναμνηστικά δώρα.

Την Πέμπτη το πρωί, το ΚΑΠΗ Πυργετού πραγματοποίησε γυμναστικές ασκήσεις στην αίθουσα του ΚΑΠΗ. Οι συμμετέχουσες κυρίες εξάσκησαν τόσο το σώμα όσο και το πνεύμα τους, μέσα από ασκήσεις ενδυνάμωσης και πρόληψης, σε μια όμορφη δράση με χαρά και ζωντάνια. Στο τέλος μοιράστηκαν αναμνηστικά μπλουζάκια και χυμοί.

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου το πρωί, στο Δημοτικό Σχολείο Γόννων πραγματοποιήθηκαν αγώνες μπάσκετ με τη συμμετοχή όλων των μαθητών, οι οποίοι έζησαν την εμπειρία του «ευ αγωνίζεσθαι» και γνώρισαν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, φιλικούς προς το περιβάλλον. Η Δημοτική Αρχή προσέφερε αναμνηστικά καπέλα, νερά και μπάρες δημητριακών.

Παράλληλα, το ΚΑΠΗ Μακρυχωρίου πραγματοποίησε πρωινή γυμναστική στην πλατεία του χωριού ΖΗΣΗΣ ΛΙΟΥΠΑΣ, προσφέροντας στις συμμετέχουσες μια διαφορετική εμπειρία στην καθημερινότητά τους. Στο τέλος μοιράστηκαν αναμνηστικά μπλουζάκια και χυμοί.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, πραγματοποιήθηκαν ποδηλατοβόλτες σε Καλοχώρι και Πυργετό.

Στο Καλοχώρι, οι μαθητές ποδηλάτησαν εντός του χωριού, ενώ στη συνέχεια έγινε κλήρωση με δώρα ένα ποδήλατο και ένα κράνος, τα οποία κέρδισε η μαθήτρια Ιωάννα Ζιώγα.

Στον Πυργετό, η ποδηλατοβόλτα έγινε στους δρόμους του χωριού και στο τέλος κληρώθηκαν επίσης ένα ποδήλατο και ένα κράνος, με τυχερό τον μαθητή Cani Entri, ο οποίος παρέλαβε το ποδήλατο από τον Δήμαρχο Τεμπών. Σε όλους μοιράστηκαν αναμνηστικά καπέλα, νερά και μπάρες δημητριακών.

Το Σάββατο το πρωί, στα Ιστορικά Αμπελάκια, πραγματοποιήθηκε δράση παραδοσιακής τοξοβολίας στο γήπεδο 5×5. Παιδιά και γονείς είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία του αθλήματος και να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους, συνδυάζοντας παιχνίδι και κίνηση σε έναν ιστορικό τόπο. Την παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης έκανε ο κ. Σδρούλιας Θεόδωρος και ο κ. Σταύρος Πετμεζάς

Ο Δήμαρχος Τεμπών βράβευσε με μετάλλια τα παιδιά, ενώ μοιράστηκαν αναμνηστικά καπέλα, χυμοί, νερά και μπάρες δημητριακών.

Οι δράσεις κορυφώθηκαν τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, με αφορμή και τη «Μέρα χωρίς Αυτοκίνητο».

Στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ραψάνης, τα μέλη του ΚΑΠΗ συμμετείχαν σε γυμναστικές ασκήσεις και μοιράστηκαν αναμνηστικά μπλουζάκια και χυμοί.

Την ίδια ώρα, στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Αιγάνης, πραγματοποιήθηκαν δράσεις βιώσιμης κινητικότητας, με ομιλία, βιωματικές ασκήσεις και δημιουργίες ζωγραφικής, από την περιβαλλοντολόγο ειδική συνεργάτη του Δήμου κα Βασιλική Σαμαρίνα, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν τρόπους μετακίνησης φιλικούς προς το περιβάλλον.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Γιώργος Μανώλης, τόνισε:

«Μία επιτυχημένη, δημιουργική και ευφάνταστη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ θερμά πρώτα απ’ όλα τους μαθητές και τις μαθήτριες για τη συμμετοχή τους και τους καλώ να καταθέσουν ιδέες και προτάσεις για την επόμενη χρονιά. Ευχαριστώ τους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολείων, το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, τους Μορφωτικούς και Εκπολιτιστικούς Συλλόγους, καθώς και τους Συλλόγους Γυναικών του Δήμου μας.

Ευχαριστώ επίσης τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Τεμπών κ. Μιχάλη Λίταινα, τους Αντιδημάρχους κ.κ. Παναγιώτη Γκατζόγια και Γιώργο Νικολάου, τους δημοτικούς συμβούλους κ.κ. Αθανάσιο Βλάχο, Κωνσταντίνο Ζαρδούκα και Αθανάσιο Ζησόπουλο, τους Προέδρους Γόννων και Καλοχωρίου, κ.κ. Παπαδόντα και Σαΐτη, την Προϊσταμένη Κοινωνικών Υπηρεσιών κα Πανωραία Τσικλητάρη, τους υπαλλήλους του τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών, την Ειδική Συνεργάτη Δημάρχου κα Άννα Γεροκώστα και την περιβαλλοντολόγο ειδική συνεργάτη του Δήμου κα Βασιλική Σαμαρίνα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους χορηγούς μας: MIKEL, ΒΙΟΛΑΝΤΑ, ΧΥΜΟΙ VIVA και ΧΥΜΟΙ ΟΛΥΜΠΟΣ.

Οι δράσεις χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο και ίδιους πόρους του Δήμου Τεμπών, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν και τα έργα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.

Εύχομαι ακόμη περισσότερες και πιο δημιουργικές δράσεις την επόμενη χρονιά».