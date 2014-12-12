Με μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό και έντονη συγκίνηση ολοκληρώθηκε η εικαστική έκθεση «Πλημμυροχρωμία… Από το φωτορεπορτάζ στον καμβά – η μνήμη της πλημμύρας σε χρώμα», που φιλοξενήθηκε στον Μύλο του Παππά από τις 6 έως τις 11 Οκτωβρίου.

Η έκθεση αποτέλεσε μια μοναδική σύμπραξη φωτορεπορτάζ και ζωγραφικής, όπου οι φωτογραφίες των φωτορεπόρτερ Λεωνίδα Τζέκα, Γιώργου Κυδώνα, Δημήτρη Καστανάρα, Βαγγέλη Κουσιώρα, Βασίλη Αγοραστού, Βασίλη Ντάμπλη, Θανάση Καλιακούδα και Κώστα Τσιάρα «συνομίλησαν» με τα εικαστικά έργα της δημιουργού Μαρίας Κωστοπούλου.

Μέσα από τη ματιά της, η σκληρή πραγματικότητα της πλημμύρας μεταπλάστηκε σε εικαστική αφήγηση, σε ένα ταξίδι μνήμης, πόνου, αλλά και ελπίδας. Η έκθεση προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών, πολλούς Λαρισαίους, εκπροσώπους φορέων και καλλιτέχνες, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους αυτή τη σημαντική καλλιτεχνική πρωτοβουλία. Σε έναν τόπο που δοκιμάστηκε βαθιά, η τέχνη λειτούργησε ως “γέφυρα” συλλογικής μνήμης και ψυχικής επούλωσης, δίνοντας χώρο στη σκέψη, τη συγκίνηση και τον αναστοχασμό.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά όλους τους συνεργάτες, τους φορείς, τα ΜΜΕ και το κοινό της Λάρισας για την υποστήριξή τους, καθώς μετέτρεψαν την «Πλημμυροχρωμία» σε μια έκθεση-σταθμό συλλογικής συγκίνησης και καλλιτεχνικής έκφρασης. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Λαρισαίων και της ΔΕΥΑΛ.