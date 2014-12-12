Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε στο 1ο ΕΠΑΛ Τυρνάβου ο θεσμός της Μαθητείας για το Μεταλυκειακό Έτος 2024-2025, στις ειδικότητες Νοσηλευτικής και Πληροφορικής.

Οι απόφοιτοι του σχολείου είχαν την ευκαιρία να συνδυάσουν τη θεωρητική τους κατάρτιση με την πρακτική άσκηση σε πραγματικούς χώρους εργασίας, αποκτώντας πολύτιμες επαγγελματικές εμπειρίες και δεξιότητες.

Μέσα από τη συνεργασία με φορείς και επαγγελματίες του τόπου, οι μαθητευόμενοι έκαναν ένα ουσιαστικό βήμα προς την αγορά εργασίας, ενισχύοντας παράλληλα τις δυνατότητες επαγγελματικής τους αποκατάστασης.

Το 1ο ΕΠΑΛ Τυρνάβου συνεχίζει να στηρίζει ενεργά τον θεσμό της Μαθητείας, ο οποίος αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στη σχολική γνώση και την επαγγελματική πράξη, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.