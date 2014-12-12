Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Φεστιβάλ OPEN NIGHTS, μετά από 11 ημέρες δράσεων, γιορτάζοντας τα 10 χρόνια παρουσίας του στον πολιτισμό με εικαστικά έργα, φωτογραφία, χορό, video art, μουσική, εργαστήρια και επιστημονικές συναντήσεις.

Το OPEN NIGHTS είναι ένα διακαλλιτεχνικό και διεπιστημονικό φεστιβάλ με διεθνείς συμμετοχές και κοινωνικές προεκτάσεις. Με βάση την πόλη της Λάρισας και με μια πλειάδα καλλιτεχνών και εκδηλώσεων, κάθε διοργάνωση αποτελεί τόπο συνάντησης δημιουργών, φορέων του πολιτισμού και κοινού.

Φέτος το θέμα του ήταν το «ΥΔΩΡ». Είχε ως βάση του τη Λογοτεχνική Γωνία, ενώ δράσεις και παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν, επίσης, στον Μύλο του Παππά, το WISEDOG και «Στο Περίπου». Το Φεστιβάλ OPEN NIGHTS διοργανώθηκε για ακόμη μια χρονιά από την ομάδα OFF ART και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων με την υποστήριξη του ΥΠΠΟΑ. Φέτος είχε μαζί του και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ), που γιορτάζει τα 100 της χρόνια. Συνεργάστηκε, επίσης, με την Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας, το Λαογραφικό -Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Προπονητικής, τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Λάρισας και τη Δημοτική Σχολή Χορού.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά τις επιχειρήσεις (HOBO, ΑΚΑΜΑΤΡΑ, καφενείο «η ΓΗ», «στο ΠΕΡΙΠΟΥ»), τους φορείς και το φιλότεχνο κοινό της πόλης που παρακολούθησε με ενδιαφέρον τις εκθέσεις και τις δράσεις του Φεστιβάλ και κατέστησε την πόλη της Λάρισας επίκεντρο του καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος για ακόμη μια διοργάνωση.

Το κοινό μπορεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025 να επισκεφτεί το τμήμα της εικαστικής και video art έκθεσης που βρίσκεται στο «WISEDOG» αλλά και να παρακολουθήσει επιπλέον δράσεις του φεστιβάλ έως και το τέλος του 2025.

Το φεστιβάλ έχει κερδίσει το βραβείο ποιότητας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φεστιβάλ EFFE 2024/25.

Δείτε τον εικαστικό κατάλογο και λεπτομέρειες στο: https://www.opennightsfestival.com/