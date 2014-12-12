Με μεγάλη συμμετοχή και συγκίνηση πραγματοποιήθηκε στις 8–10 Αυγούστου 2025 το 3ο Πολιτιστικό Τριήμερο του Μορφωτικού Συλλόγου Καρυάς ΜΕΣΚ «Όλυμπος», το οποίο προσέφερε στους επισκέπτες τρεις μέρες γεμάτες τέχνη, παράδοση, μουσική και θέατρο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

«Ημέρα 1 – Μουσικοθεατρική Παράσταση «Όπως τα λέγαν οι παλιοί»

Η αυλαία άνοιξε την Παρασκευή 8 Αυγούστου με την παράσταση «Όπως τα λέγαν οι παλιοί», αφιερωμένη στον Αθανάσιο Οικονομίδη –τον πρώτο λαογράφο που κατέγραψε τα «Τραγούδια του Ολύμπου» (1881)– και στη συμβολή του στη διάσωση εθίμων και δοξασιών της περιοχής.

Την εναρκτήρια ομιλία έκανε η κ. Φανή Καλοκαιρινού, διευθύντρια του Ιστορικού–Λαογραφικού Μουσείου Λάρισας. Το έργο ταξίδεψε μουσικά από τα αρχαία χρόνια του Ορφέα έως την καθημερινότητα των Ολυμπίων, παρουσιάζοντας σκηνές από τη γέννηση, τα παιχνίδια, τα έθιμα, τις δοξασίες, τον γάμο, τους κλέφτες, την ξενιτιά και τους πολέμους.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η θεατρική απόδοση από τη Λένα Μαρσέλα (Θεσσαλικό Θέατρο) και η ερμηνεία δημοτικών τραγουδιών που συνδέθηκαν με την επανάσταση του Ολύμπου. Στην ορχήστρα, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Δεληγιάννη, συμμετείχαν εξαίρετοι μουσικοί, ενώ στα δρώμενα πήραν μέρος εκπρόσωποι χορευτικών συλλόγων και μέλη του ΜΕΣΚ, μικροί και μεγάλοι.

Συντελεστές

Ηθοποιός: Λένα Μαρσέλα – Απόδοση δημοτικών τραγουδιών επανάστασης του Ολύμπου

Σενάριο – Παρουσίαση: Σπυράκη Ελένη

Σκηνοθεσία: Σπυράκη Ελένη, Λένα Μαρσέλα

Μουσικό σχήμα Γιώργου Δεληγιάννη

Γιώργος Δεληγιάννης (κλαρίνο) – Χρήστος Αγριόδημος (τραγούδι, ακορντεόν) – Ρήγας Μακρόπουλος (βιολί) – Γιώργος Σαρρημιχαηλίδης (λαούτο) – Αποστόλης Μαυραντζάς (κρουστά)

Συμμετοχές – Χορευτές – Φίλοι του ΜΕΣΚ «Όλυμπος»

Σχολή «Αρμονία Τέχνης και Χορού» Ελένης Φλίκα (Αμπελώνας): Γκιλέκας Ιωάννης, Αηδόνη Έλενα, Τιγανής Γιώργος, Παπαδοπούλου Μαρία, Φουρκιώτη–Παπαζιάκα Εύη, Φλίκας Ιωάννης, Γκιλέκα Ροδιανή–Μαρία, Δραγατσίκη Δήμητρα, Δραγατσίκη Ντορέτα, Κουτίνα Ιωάννα, Ζάγκας Ιωάννης, Κουτίνας Θοδωρής, Γούσια Στεριανή.

Ακαδημία Έρευνας Παραδοσιακών Χορών Ελασσόνας: Αλεξάνδρα Κατσιούρα, Ευαγγελία Φώλα.

Σύλλογος Κρανιωτών Λάρισας «Η Ξηροκρανιά»: Ευαγγελία Στατήρη, Γιώργος Τζικούλης.

Αθανασία Γκούθα, Άννα Δάσσιου, Μαρίνα Χάμου, Αντώνης Δάσσιος, Άγγελος Παλιοτζήκας, Ευαγγελία & Θεολογία Γουγούλα.

Ευχαριστίες: Δημήτρης Οικονομίδης, Νίκος Σακελλαρίδης, ΕΡΤ, Αικατερίνη Ρόκκου, Δημήτρης Λιόβας, Σωτήρης Πλήκας.

Ημέρα 2 – Βραδιά Παράδοσης και Λαϊκό Γλέντι

Το Σάββατο 9 Αυγούστου, η βραδιά ήταν αφιερωμένη στη μουσική παράδοση και τον χορό. Η δημοτική ορχήστρα του Κώστα Δεδούση παρουσίασε ένα πλούσιο πρόγραμμα με καταξιωμένους μουσικούς και χορευτικά συγκροτήματα, μεταφέροντας το κοινό σε ένα αυθεντικό λαϊκό γλέντι.

Μουσικοί: Σβάρνας Τάσος, Γάλλος Λευτέρης, Γαλάνης Βασίλης, Δεδούσης Κώστας.

Χορευτικά συγκροτήματα

Πολιτιστικός Σύλλογος Πυροβολικών Λάρισας (Νησιά)

Ακαδημία Έρευνας Παραδοσιακών Χορών Ελασσόνας (Μακεδονία)

Σχολή «Αρμονία Τέχνης και Χορού» Ελένης Φλίκα (Κόνιτσα)

Χορευτικό Καρυάς (Θράκη)

Τεχνική υποστήριξη: Γρηγόρης Θεοφυλακτίδης (ήχος – φώτα), Δημήτρης Γραβάνης (βιντεολήψεις).

Ημέρα 3 – Παιδικό Θέατρο «Το μαύρο ψαράκι»

Την Κυριακή 10 Αυγούστου, οι μικροί φίλοι του συλλόγου απόλαυσαν το παιδικό θέατρο «Το μαύρο ψαράκι» από την ομάδα «Αστροναύτες», μια παράσταση γεμάτη γέλιο, συγκίνηση και όμορφα μηνύματα.

Παράλληλες Εκδηλώσεις

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου λειτούργησε έκθεση λαογραφικών αντικειμένων και ασπρόμαυρων φωτογραφιών εποχής, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών.

Επίσημοι και Χαιρετισμοί

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Σ. Σουλούκος και κ. Ευάγ. Αποστόλου, ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσιούρας, εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ελασσόνας Χαρίτωνα, η πρόεδρος Τούλα Μουγδή και εκπρόσωποι του Συλλόγου Αποδήμων Σκαμνιωτών, καθώς και η πρόεδρος του ΜΕΣΚ «Ζευς» Σταματία Ρόκκου.

Χαιρετισμούς απέστειλαν οι βουλευτές ΝΔ Χρήστος Κέλλας και Χρήστος Καπετάνος, καθώς και η βουλευτής ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ Ευαγγελία Λιακούλη.

Ο ΜΕΣΚ «Όλυμπος» εκφράζει θερμές ευχαριστίες στους υποστηρικτές και χορηγούς, σε όλους τους συντελεστές και εθελοντές, καθώς και στο κοινό που αγκάλιασ