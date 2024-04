Βεβαιώσεις συμμετοχής στο τετράμηνο πρόγραμμα mentoring για γυναίκες επιχειρηματίες έλαβαν οι συμμετέχουσες στο πρόγραμμα που οργάνωσε το Επιμελητήριο Λάρισας και η Επιτροπής Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του φορέα.

Παράλληλα, διεξήχθη το βιωματικό εργαστήριο «Διαχείριση Συγκρούσεων» με τον Ευάγγελο Σιδέρη, Life and Business Coach, στο οποίο οι συμμετέχουσες εκπαιδεύτηκαν σε τρόπους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις συγκρούσεις και να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που αυτές παρουσιάζουν, μέσα από μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εισήγηση, πρακτικά tips και ασκήσεις.

Φορέας υλοποίησης του προγράμματος ήταν το Ινστιτούτο Πρόληψης και Ανάπτυξης – IPD .

Μετά το τέλος του workshop ακολούθησε παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου PAPA (Promoting work-life balance to professional male parents or single parents and carers) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα Erasmus+ με συντονιστή το IPD, στα πλαίσια του οποίου συνδιοργανώθηκε με το Επιμελητήριο Λάρισας και την Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου, τον περασμένο Ιούλιο, δωρεάν δράση ενδυνάμωσης και ευεξίας για άνδρες γονείς.