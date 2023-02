Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ ολοκλήρωσε το 4ο Εργαστήριο Παραδοσιακής Μαγειρικής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA210-ADU/Small-scale partnerships in adult education (Συνεργασίες μικρής κλίμακας στην εκπαίδευση ενηλίκων), με τίτλο «Back to Our Roots; from Fast Food to Slow Food / from Fabrication to Handmade (BATOR)». Φιλοξένησε 15 εταίρους από την Πολωνία (Stowarzyszenie Klub Sportowy Activita, Wielkopolskie), την Τουρκία (Basiskele Kaymakamligi) & (T.C.Tuzla Kaymakamligi) και την Ιταλία (Associazione di promozione sociale Yong Effect, Magenta).

Η 4η προγραμματισμένη επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: “Traditional perspective to Greek kitchen and healthy eating styles with handmade culinary crafts” πραγματοποιήθηκε από 1 έως 3 Φεβρουαρίου στην Ελλάδα (στον Τύρναβο, το Βόλο, τη Λάρισα και την Ανατολή Αγιάς), με οικοδεσπότες τους συντονιστές του προγράμματος, Γιουρούκη Αργύρη, πρόεδρο του Πολιτιστικού Κέντρου Εκπαιδευτικών ν. Λάρισας και το μέλος του ΠΟΚΕΛ, Μπάκου Καλλιόπη, ενώ στις δραστηριότητες συμμετείχαν από την ελληνική ομάδα και οι : Ποιμενίδου Ευδοκία, Μαστοροδήμου Χρύσα, Τσιαντούλα Ελένη-Ελεονώρα, Πατελοδήμου-Χριστούλα Ελένη, Μακρυγιάννη Χαρίκλεια, Αρσενίου Βασιλική, Γιουρούκη Ιωάννα και Ξυνόπουλος Αναστάσιος.

Το πρόγραμμα περιέλαβε τις παρακάτω δραστηριότητες : α) επίσκεψη στο Μουσείο Οίνου, στο αρχοντικό Καράσσου στον Τύρναβο, όπου η Φιλαρμονική της πόλης υποδέχτηκε τους εταίρους με παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια και στον ίδιο χώρο η Γιουρούκη Ιωάννα δίδαξε στους εταίρους την τεχνική της παραδοσιακής σπανακόπιτας, β) επίσκεψη στο ίδρυμα «ΕΛΠΙΣ», όπου προσφέρθηκε η πίτα σε άπορους πολίτες της πόλης του Τυρνάβου, γ) επίσκεψη στο χώρο του ΚΑΠΗ Τυρνάβου, όπου προσφέρθηκαν χειροποίητες δημιουργίες, τις οποίες κατασκεύασαν οι μαθητές/τριες του 3ου Νηπιαγωγείου Τυρνάβου, δ) επίσκεψη σε εργαστήριο αγγειοπλαστικής του Βόλου, όπου παρουσιάστηκε η τεχνική κατασκευής παραδοσιακών πήλινων μαγειρικών σκευών, ε) επίσκεψη στο Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, όπου υλοποιήθηκαν δραστηριότητες με τις τεχνικές των σταμπωτών του Τυρνάβου και των υφαντών, ζ) επίσκεψη στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ανατολής Αγιάς, όπου οι μοναχές παρουσίασαν την οικιακή ανακύκλωση, τις καλλιέργειες, τα εκτροφεία, τη διατροφική ανεξαρτησία, την επεξεργασία των φρούτων εποχής και το μεσημέρι προσφέρθηκε γεύμα από τις μοναχές με εδέσματα από το χώρο της μονής, η) επίσκεψη στα αξιοθέατα της Λάρισας.

Οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών εταιρικών οργανισμών επέστρεψαν στις πατρίδες τους με τις καλύτερες εντυπώσεις από την ελληνική φιλοξενία.

Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας ευχαριστεί τον αντιδήμαρχο Τυρνάβου, Ξηρομερίσιο Ανδρέα, τον μαέστρο Σαματζή Ευθύμιο και τα μέλη της Φιλαρμονικής Τυρνάβου, την πρόεδρο του ΕΛΠΙΣ, Αγρόμπαλου Μαίρη, τα μέλη του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας, τον Μαντούδη Ηλία, τις μοναχές της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ανατολής Αγιάς, τις νηπιαγωγούς του 3ου Νηπιαγωγείου Τυρνάβου, Καρατάσιου Αθηνά και Παλτσανιτίδου Μάρθα, καθώς και την Γιουρούκη Ιωάννα, για την ολόθερμη υποστήριξη που παρείχαν στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων του προγράμματος.