Η νέα χορευτική χρονιά στη Δημοτική Σχολή Μπαλέτου ξεκίνησε.

Με σταθερή πορεία και συνέπεια στην ποιότητα των υπηρεσιών της, η Δημοτική Σχολή Μπαλέτου συνεχίζει να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης που μέσω της εξατομικευμένης διδασκαλίας και της μεθοδικής εκμάθησης της τεχνικής, συνδυάζει την καλλιτεχνική έκφραση, την αρμονική σωματική διάπλαση την αισθητική αγωγή και πνευματική καλλιέργεια.

Λειτουργούν τμήματα μπαλέτου για παιδιά από 4 ετών και πάνω καθώς και σύγχρονου χορού εφήβων και νέων.

Επίσης η Δημοτική Σχολή Μπαλέτου προσπαθώντας να καλύψει τις ανάγκες ενός διευρυμένου κοινού για καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία, έχει ήδη εντάξει στο πρόγραμμά της τμήμα κλασικού μπαλέτου για ενήλικες καθώς και σωματικής έκφρασης, ενδυνάμωσης και ευεξίας.

Πληροφορίες και εγγραφές στη Δημοτική Σχολή Μπαλέτου, ώρες 15.30-21.00 (Μύλος του Παππά, τηλέφωνο 2410256464).

Φωτογραφία: Τηλέμαχος Γιογλαρής