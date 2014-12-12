Ολοκληρώνεται το έργο κατασκευής της σκάλας που θα ενισχύσει σημαντικά την προσβασιμότητα στον Πύργο Καραμίχου που λειτουργεί ως Κέντρο Ψηφιακής Φωτογραφίας της νεότερης τοπικής ιστορίας των Φαρσάλων, ένα μνημείο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Το έργο εντάσσεται σε μια ευρύτερη παρέμβαση διαμόρφωσης και ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου, με στόχο να καταστεί το μνημείο πιο προσιτό και λειτουργικό για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Η σκάλα κατασκευάζεται επί της οδού Καλλιθέας και θα συνδέει κάθετα την οδό Ριζιώτη με την οδό Βύρωνος, δημιουργώντας μια ασφαλή και άμεση πρόσβαση προς τον Πύργο.

Το έργο επισκέφθηκε ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου μαζί με τους αντιδημάρχους κ.κ. Σοφία Χατζηπλή και Νίκο Γκατζόγια, με στόχο να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών.

Σε δήλωσή του ο κ. Εσκίογλου υπογράμμισε τη σημασία της παρέμβασης για την ανάδειξη του μνημείου λέγοντας χαρακτηριστικά πως «με την ολοκλήρωση της σκάλας και των συνοδευτικών παρεμβάσεων κάνουμε τον Πύργο Καραμίχου πιο προσιτό και ασφαλή για όλους. Στόχος μας είναι να αναδεικνύουμε τα μνημεία μας και να τα εντάσσουμε στην καθημερινή ζωή της πόλης».

ΕΝΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες ανάπλασης στα πεζοδρόμια, τοποθετήθηκαν φωτιστικά σώματα στην οδό Βασιλέως Συντάγματος Ιππικού, ενώ η οδός Βύρωνος μετατρέπεται σε καλντερίμι, συνοδευόμενο από δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων. Σημαντική παρέμβαση αποτελεί και ο εξωτερικός φωτισμός του ίδιου του μνημείου, που θα το αναδεικνύει και τις βραδινές ώρες.

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Πύργος Καραμίχου εντάσσεται σε μια πολιτιστική διαδρομή που θα τον συνδέει τόσο με το κέντρο της πόλης όσο και με την περιοχή Κατράνα, προσφέροντας μια νέα εμπειρία περιήγησης και ανάδειξης της ιστορίας των Φαρσάλων.