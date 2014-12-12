Με ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε σήμερα από τη Λάρισα στον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη, για την ολοκλήρωση της κύριας ανάκρισης τονίζοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι «ενέδωσε σε πιέσεις εκείνων που εμπλέκονται στο έγκλημα».

Συνοδευόμενη από τρεις οικογένειες θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, προσήλθε στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους πως θα καταθέσει υπόμνημα στον ανακριτή σχετικά με την ολοκλήρωση της ανάκρισης, ενώ ζήτησε να υπάρξει πλήρης πρόσβαση των συγγενών θυμάτων στο φάκελο της δικογραφίας.

«Ζητάμε η δικαιοσύνη να σταματήσει να εξυπηρετεί κυβερνητικές σκοπιμότητες… δεν θα περάσουν αυτές οι μεθοδεύσεις και δόλιες τακτικές» δήλωσε μεταξύ άλλων η κα Κωνσταντοπούλου η οποία αναφέρθηκε και στις πρόσφατες αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους που παραδόθηκαν στον ανακριτή στις 29 Αυγούστου, την ημέρα δηλαδή που ξεκίνησε η επίδοση στους διαδίκους της γνωστοποίησης του πέρατος της ανάκρισης.

