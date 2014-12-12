Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνουν ότι έχει ανοίξει η ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα σε οικογένειες που ζουν μόνιμα σε Ορεινές και Μειονεκτικές Περιοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΟΠΕΚΑ με τους προσωπικούς κωδικούς TAXIS, ενώ ο σύνδεσμος είναι διαθέσιμος και στο επίσημο site του ΟΠΕΚΑ.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2025.

Ποσά και προϋποθέσεις χορήγησης

600 ευρώ ετησίως για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 3.000 ευρώ

300 ευρώ ετησίως για οικογένειες με εισόδημα 3.001 – 4.700 ευρώ

Οι πολίτες των οποίων η αίτηση για το 2024 απορρίφθηκε πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση για το 2025 ώστε να εξεταστεί η επιλεξιμότητά τους.

Διαδικασία και διασταυρώσεις στοιχείων

Μετά την υποβολή της αίτησης, πραγματοποιούνται αυτόματοι έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων μέσω ΑΑΔΕ. Στο τέλος της διαδικασίας, οι δικαιούχοι λαμβάνουν ειδοποίηση με email ή SMS.

Οι αιτούντες μπορούν επίσης να απευθύνονται στο ΚΕΠ της περιοχής τους, όπου οι διαπιστευμένοι υπάλληλοι θα αναλάβουν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης μέχρι την οριστική κατάθεση.

Επικαιροποίηση αιτήσεων 2024

Οι δικαιούχοι του 2024 που είχαν εγκριθεί, πρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα για το έτος 2025, ώστε να ολοκληρωθούν οι αυτόματες διασταυρώσεις και να εκτελεστούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Η οριστική υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη για να θεωρηθεί ενεργή και ισχύουσα για το 2025.

