Συνεχείς είναι οι εξελίξεις σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο των ελέγχων που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Την προηγούμενη εβδομάδα 13 κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι προφυλακίσεις αυτές φαίνεται να είναι μόνο η αρχή καθώς, όπως αποκαλύπτει το dikastiko.gr, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (που αποκαλείται και «ελληνικό FBI») έχει ήδη σχηματίσει 7-8 δικογραφίες σε όλη την Ελλάδα για εγκληματικές οργανώσεις σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι Αρχές έχουν στα χέρια τους στοιχεία για το πώς λειτουργούσαν μέλη κυκλωμάτων που φέρονται να λυμαίνονταν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι τα κυκλώματα αυτά είχαν δομημένη δράση και διακριτή δομή.

Στο «στόχαστρο» των Αρχών έχουν μπει οι φερόμενοι ως «πρωταγωνιστές» των κυκλωμάτων αυτών, οι οποίοι είναι παραλήπτες των παράνομων επιδοτήσεων. Στο πλαίσιο αυτό προηγήθηκαν δεσμεύσεις λογαριασμών 150-160 ατόμων.

Με τις κακουργηματικές διώξεις να είναι στο προσκήνιο, ήδη τρία άτομα από την Κρήτη, που φέρονται να έχουν εισπράξει παράνομα ποσά, έσπευσαν να εκφράσουν στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος την πρόθεσή τους να επιστρέψουν το σύνολο των χρημάτων. Με τον τρόπο αυτό αφενός επιδιώκουν την αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους, αφετέρου την αναγνώριση ελαφρυντικών εφόσον οι υποθέσεις τους φτάσουν στο ακροατήριο.

Όπως είναι εύλογο, η στάση πολλών ατόμων που έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις έχει αλλάξει τις τελευταίες μέρες, όταν είδαν ότι 37 κατηγορούμενοι με ίδια ή παρόμοια με αυτούς αδικήματα οδηγήθηκαν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τελικά 13 προφυλακίστηκαν, μία γυναίκα τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» και 23 αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.