Στο «μικροσκόπιο» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει μπει ζευγάρι από την Θεσσαλία, που κατέθεσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ πλαστά στοιχεία και βεβαιώσεις για ζώα.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν περιπτώσεις, στις οποίες το γνήσιο της υπογραφής σε «πέτσινες» αιτήσεις, βεβαιωνόταν με σφραγίδες που είχαν κλαπεί από Κοινοτάρχες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, οικογενειακή υπόθεση φαίνεται να είχε κάνει τις παράνομες δηλώσεις για επιδοτήσεις και αποζημιώσεις ζευγάρι στη Θεσσαλία. Στο “μικροσκόπιο” της ευρωπαίας εισαγγελέως βρίσκονται βρίσκονται όλες οι αιτήσεις και βεβαιώσεις που είχαν προωθήσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτός, ιδιοκτήτης Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και αυτή δημόσια υπάλληλος. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Νικόλας Κακαβας, δήλωσε: «Το συγκεκριμένο ΚΥΔ, το οποίο είναι μέσα στις επισυνδέσεις και ελέγχεται από την ευρωπαία εισαγγελέα, είχε στήσει ένα σύστημα το οποίο βοηθούσε τους απατεώνες. Όλα τα χαρτιά αυτά, τα οποία δήλωναν είτε για ζώα, είτε για βοσκοτόπους ήταν πλαστά».

Από την πλευρά του, ο αγρότης Χρήστος Σιδερόπουλος, είπε στον ΑΝΤ1: «Είναι δύο οι ιδιοκτήτες, ο ένας γεωπόνος, η γυναίκα του δουλεύει στην περιφέρεια στην υπηρεσία κ….ς. Έχει δηλώσει πλαστά βοσκοτόπια μαζί με τον άνδρα της. Υπάρχουν υπόνοιες ότι από την υπηρεσία που υπηρετούσε έδινε αυξάνοντες βεβαιώσεις σε παραγωγούς ότι τα ζώα τα οποία είχαν δεν ήταν 500, ήταν 2.000. Εκατομμύρια ζώα είναι “μαϊμού”».

«Έβρισκε την κατάλληλη στιγμή να “πατήσουν” πάνω στα χωράφια και να πάρουν επιδοτήσεις, τις οποίες δεν έπρεπε να τις πάρουν», αναφέρει ο Ιορδάνης Ιωαννίδης, αγρότης από την Λάρισα.

Τα κόλπα που χρησιμοποιούσαν

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ένα από τα κόλπα που χρησιμοποιούσαν οι επιτήδειοι ήταν να εξαφανίζουν από τα γραφεία ανυποψίαστων Κοινοταρχών υπηρεσιακές σφραγίδες, ώστε να δηλώνονται εν αγνοία τους οι «μαϊμού» αιτήσεις, αλλά με τη βούλα του δημοσίου.

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας μελετά υπόθεση Κοινοτάρχη στη Φθιώτιδα, που είχε ανακαλύψει τυχαία ο ίδιος και το είχε καταγγείλει στις αρχές. Συγκεκριμένα ο πρώην Κοινοτάρχης στη Φθιώτιδα είπε: «Το γραφείο μου ήταν ανοιχτό και ο καθένας μπορούσε να την πάρει».

Στο «μικροσκόπιο» και η υπόθεση Κοινοτάρχη που δεν βρίσκεται στη ζωή στην περιοχή της Λάρισας. Είχαν αποσπάσει σφραγίδα του, ώστε να βεβαιώσουν το γνήσιο «μαϊμού» υπογραφής.

Όπως καταγγέλλουν οι αγρότες, αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 200.000 είναι εγκλωβισμένοι σε ένα αδρανές σύστημα.

«Ακόμα και σήμερα πήγαν να κάνουν δήλωση καλλιέργειας και βρήκαν μέσα έναν δεύτερο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με απατεώνες και με κλέφτες. Να ζητήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ την αξιολόγηση των πράξεων προς τους αγρότες», είπε ο Χρήστος Σιδερόπουλος.

Και μπορεί ο πραγματικός δικαιούχος να είναι νόμιμος σε όλα, όμως σύμφωνα με τις καταγγελίες το χωράφι είναι δεσμευμένο από το σύστημα για τα επόμενα δύο χρόνια.

