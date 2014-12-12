Στο «φως» έρχονται σημαντικά στοιχεία σχετικά με την παράνομη δράση επιτήδειων αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι φέρονται να αξιοποίησαν ευρωπαϊκά κονδύλια για καλλιέργειες που δεν υπήρχαν.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το OPEN, στη Θεσσαλία, στην περιοχή της λίμνης Κάρλα, αγρότες δήλωσαν 800 στρέμματα με βαμβάκι και σιτάρι ως καλλιέργειες πατάτας, προκειμένου να λάβουν παράνομα επιδοτήσεις και πράγματι, έλαβαν επιδότηση ύψους 2 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως στην Κάρλα δεν έχει καλλιεργηθεί ποτέ η πατάτα.

Παράλληλα, τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων στη βιολογική μελισσοκομία δείχνουν ότι οι μισές από τις κυψέλες που δηλώθηκαν για το 2025 είναι «φαντάσματα», δηλαδή δεν υφίστανται στην πραγματικότητα.

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από parapolitika.gr)