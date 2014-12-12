Τα «απόνερα» του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ δυσχεραίνουν την καθημερινότητα πολλών έντιμων αγροτών οι οποίοι βλέπουν τον κόπο τους να χάνεται στη μεταβατική περίοδο που έχει μπει ο οργανισμός.

Με επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξης Κωνσταντίνο Τσιάρα η οποία κοινοποιήθηκε και στον Κωστή Χατζηδάκη, Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών αναφέρει πως «η αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί τον τελευταίο χρόνο από την λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και ειδικότερα από τον Μάρτιο του 2025 προσθέτει καθημερινά νέα προβλήματα».

Συγκεκριμένα μιλούν για το πλήγμα που έχουν υποστεί οι παραγωγικοί παραγωγοί «από το αδιέξοδο στο ΟΣΔΕ 2025, τις εκκρεμότητες στις πληρωμές ενισχύσεων 2024 και τις αιφνιδιαστικές αλλαγές στα οικολογικά σχήματα και τις βιολογικές καλλιέργειες και εκτροφές». Ενώ συνεχίζουν λέγοντας πως «η συνεχής συσσώρευσή τους το τελευταίο διάστημα, πλήττει πλέον ευθέως την παραγωγική διαδικασία και τους παραγωγικούς παραγωγούς».

Ενδεικτικά τονίζουν πως «με μόλις 10 ημέρες να απομένουν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων (σ.σ.: ΟΣΔΕ 2025), εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρά προβλήματα που καθιστούν δύσκολη την ομαλή υποβολή, με τον κίνδυνο απώλειας ενισχύσεων να είναι υπαρκτός» και ταυτόχρονα «καθυστερήσεις σημειώνονται στα υπόλοιπα των πληρωμών 2024».

Oι κτηνοτρόφοι Ελασσόνας

Στο μεταξύ την άμεση λήψη μέτρων από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κατάστασης με την ευλογιά των αιγοπροβάτων ζητούν με ανακοίνωσή τους οι αγροτοκτηνοτροφικοί σύλλογοι επαρχίας Ελασσόνας, Ολύμπου και Σαρανταπόρου.

Η ανακοίνωση:

Η εμφάνιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και ο φόβος για ταχεία εξάπλωση της σε περιοχές της Ελασσόνας που θα οδηγήσει σε μαζικές θανατώσεις ζώων και τεράστιες απώλειες για τους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους μας έχει φέρει σε απόγνωση.

Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες για αυτήν την κατάσταση, μιας και η πολιτική αντιμετώπισης του προβλήματος που υλοποιεί από κοινού με την Περιφερειακή και Δημοτική αρχή έχει αποτύχει παταγωδώς. Μετράμε πάνω από ένα χρόνο, όπου στη χώρα μας υπάρχουν εκατοντάδες κρούσματα πανώλης και ευλογιάς, έχουν θανατωθεί χιλιάδες ζώα και όχι μόνο οι ζωονόσοι δεν «εκριζώνονται» όπως λέει η κυβέρνηση, αλλά τελικά «ριζώνουν» στην καθημερινότητα μας.

Κι αυτό γιατί η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα στη λογική της «ατομικής ευθύνης» στην πρόληψη και προστασία, αφήνοντας έρμαια τους κτηνοτρόφους, και καταδεικνύοντας παράλληλα την γύμνια του κράτους και την ανεπάρκεια του. Αρνείται να πάρει μέτρα για τα βασικά προβλήματα εξάπλωσης των ζωονόσων όπως είναι οι υποστελεχωμένες κτηνιατρικές υπηρεσίες, τα ελλιπή μέτρα βιοπροστασίας στα σύνορα αλλά και στο εσωτερικό της χώρας.

Μπροστά στην κατάσταση που φαίνεται ότι διαμορφώνεται στην περιοχή, καλούμε τους κτηνοτρόφους της περιοχής σε αγωνιστική επαγρύπνηση και απαιτούμε από τις αρμόδιες αρχές:

- Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο και την αποτροπή της εξάπλωσης της ευλογιάς.

- Αποζημίωση στο 100% της ζημιάς των κτηνοτρόφων που έχασαν τα ζώα τους και να αναπληρωθεί από το κράτος το χαμένο εισόδημά τους.

- Να μην επιβαρυνθούν οι μικρομεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι από το κόστος των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και διαχείρισης της νόσου.

- Να εξασφαλιστεί η πλήρης αναπλήρωση του κόστους ανασύστασης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και οι απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο σε όλες τις περιπτώσεις εμφάνισης εστιών της νόσου.

- Να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά σε προσωπικό με προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων και βοηθητικών ειδικοτήτων, με κατεπείγουσες διαδικασίες.

- Να ενισχυθεί η υλικοτεχνική υποδομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών για να μπορέσουν να επιτελέσουν απρόσκοπτα το έργο τους σε όφελος του λαού και της εγχώριας κατανάλωσης.

- Να γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εισαγωγές στα σύνορα, με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για παρακολούθηση της διαδρομής στην εμπορική αλυσίδα ζώων, ζωοτροφών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Να εξασφαλιστούν ο έλεγχος και η αυστηρή επιτήρηση των σφαγείων για την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

