Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Tύπου που παραχώρησε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, ανακοινώνοντας την έρευνα σε βάρος 52 φυσικών προσώπων που εισέπραξαν παράνομα πάνω από 4 εκατ. ευρώ.

«Όπως γνωρίζετε, είχα δεσμευτεί δημόσια, μετά από εντολή του Πρωθυπουργού, να ερευνήσουμε και να δώσουμε στη δημοσιότητα όλα τα ΑΦΜ που πήραν παράνομα κρατικό και ευρωπαϊκό χρήμα. Αυτό κάναμε και αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε με προσήλωση στον στόχο μας, που είναι η διαφάνεια και η απόδοση δικαιοσύνης. Γιατί η παραβατικότητα δεν είναι μόνο τα όπλα και η βία. Είναι επίσης το οικονομικό έγκλημα, η απάτη και η ιδιοποίηση των δημόσιων πόρων που προορίζονται για την αγροτική ανάπτυξη της χώρας», δήλωσε.

Υπενθυμίζοντας ότι «στις 31 Αυγούστου είχαμε ανακοινώσει 6.354 ΑΦΜ και είχαν εξαχθεί 1.036 εκθέσεις και είχαν καταλογιστεί 20 και πλέον εκατομμύρια ευρώ», ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε γνωστό ότι «μέσα στον Οκτώβριο καταλογίστηκαν άλλα 8 εκατομμύρια, σύνολο 33 εκατ. σε όσους παρανόμως έχουν αχρεωστήτως εισπράξει επιδοτήσεις».

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της έρευνας, από 08/07/2025 έως 31/10/2025, ελέγχθηκαν συνολικά 7.004 ΑΦΜ, εξήχθησαν 1.670 εκθέσεις και καταλογίστηκαν περίπου 33.653,808,9 ευρώ για αχρεωστήτως καταβληθείσες.

Όπως είπε ο κ. Χρυσοχοϊδης, γίνονται διεξοδικές έρευνες σε τέσσερις οικογένειες-εγκληματικές ομάδες, 52 φυσικά και νομικά προσώπων, τα οποία έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικά πάνω από 4 εκατ. ευρώ ως οικονομική ενίσχυση και πλέον ερευνάται η τραπεζική ροή ποσών, όπως και την τυχόν καθοδήγησή τους από τρίτα πρόσωπα, και αυτά θα διαβιβαστούν στον εισαγγελέα.