Το βλέμμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραμένει στραμμένο στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο των ερευνών για το σκάνδαλο του OΠΕΚΕΠΕ προκήρυξε έρευνα για χωράφια που είχαν δηλωθεί σε ΑΦΜ, που ανήκει στα ΕΛΤΑ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN και της Μίνας Καραμήτρου πριν από λίγες εβδομάδες η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζήτησε από τις ελληνικές Αρχές να ερευνηθούν δήθεν αγρότες, που είχαν χρησιμοποιήσει ΑΦΜ των ΕΛΤΑ για να δηλώσουν αγροτεμάχια σε δύσβατες περιοχές.

Στο μικροσκόπιο μεγαλοπαράγοντες της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του OPEN και της εκπομπής «Καθαρές Κουβέντες» δύο μεγαλοπαράγοντες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ πήραν επιδοτήσεις που ξεπερνούν τα 10 εκατ. σε διάστημα 5 χρόνων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την καλλιέργεια βιολογικού τριφυλλιού σε ορεινή τοποθεσία!

Οι δύο μεγαλοπαράγοντες δραστηριοποιούνται στην Κοζάνη και φαίνεται πως δρούσαν μέσα από τρίτα πρόσωπα. Έκαστος ελάμβανε επιδότηση 1,5 εκατ. επί 5 συναπτά έτη.

ethnos.gr