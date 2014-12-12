Ακόμα ένας κατηγορούμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο 14ος κατά σειρά, κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στον Ευρωπαίο Ανακριτή.

Πρόκειται για έναν άνδρα που συνελήφθη σε περιοχή των Τρικάλων μετά από ένταλμα και σύμφωνα με την έρευνα των διωκτικών αρχών φέρεται να είχε σημαντικό ρόλο στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που εξασφάλιζε παρανόμως ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: 40 κατηγορούμενοι έχουν απολογηθεί

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε την Πέμπτη και με σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαίας Εισαγγελέως κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Έως τώρα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων έχουν απολογηθεί 40 κατηγορούμενοι, 14 έχουν προφυλακιστεί, μία γυναίκα έχει τεθεί σε κατ’οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» και οι υπόλοιποι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με όρους.

Η έρευνα συνεχίζεται και αναμένεται το προσεχές διάστημα και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα να βρεθούν ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή.

