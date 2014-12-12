Πάνω από χίλιοι παραγωγοί εντοπίστηκαν ήδη να έχουν εισπράξει παράνομα επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ερευνάται εξονυχιστικά και ο ρόλος των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, που αναλαμβάνουν να περάσουν στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ τα παραστατικά των αγροτών για να λάβουν την ενιαία ενίσχυση.

«Μετά το 2000 όταν δόθηκαν οι πύλες, οι λεγόμενες, τα ΚΥΔ, και σε ιδιώτες, τότε άρχισε και το μεγάλο πάρτυ, διότι πριν, λίγο πολύ στις ενώσεις που κάναμε τις δηλώσεις, το θέμα ήταν κάπως ελεγχόμενο», δηλώνει ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Αριστείδης Σχοιναράκης.

Ιδιοκτήτες Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων στη Φθιώτιδα και τη Λάρισα έχουν ήδη καταδικαστεί πρωτοδίκως για απάτες με βοσκοτόπια και αυτή είναι η κορυφή του παγόβουνου, λένε όσοι βρίσκονται στον αγροτικό χώρο.

«Έχουμε δει ΚΥΔ στο παρελθόν να κάνει 250 δηλώσεις σε αγρότες, οι οποίοι οι 230 είχαν βοσκοτόπια χωρίς ζώα., Προφανώς και το συγκεκριμένο ΚΥΔ έχει εμπλοκή στην όλη διαδικασία, αποκλείεται να έχει μόνο τέτοιους πελάτες», αναφέρει ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας, Δημήτρης Ντογκούλης.

Στο Ηράκλειο δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι έλεγχοι των ΚΥΔ. Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες τους δεν είναι στη δικαιοδοσία τους να κάνουν έλεγχο των πιστοποιητικών που φέρνουν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι.

Οι έλεγχοι της task force θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

«Προφανώς βρισκόμαστε ενώπιον ευρημάτων που δρομολογούν συγκεκριμένες εξελίξεις, όπως και η δρομολόγηση της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ που θα δημιουργήσει συνθήκες διαφορετικής λειτουργίας του Οργανισμού», τονίζει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από ertnews.gr)