Αυτοκινητοπομπή κτηνοτρόφων με πορεία από το Fashion City Outlet έφτασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο κέντρο της Λάρισας και συγκεκριμένα εγώ από το γραφείου του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστου Κέλλα. Βαριά συνθήματα ακούστηκαν όπως "είστε ανεπιθύμητοι στη Θεσσαλία», ζητώντας συνάντηση με τον ίδιο.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν αποζημιώσεις για να φτιάξουν τα κοπάδια τους. «Δεν ζητάμε απλά χρήματα, εμείς θέλουμε τα ζώα που μας θανάτωσαν πίσω». Παράλληλα, φώναξαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης χαρακτηρίζοντας ως «ανεπιθύμητους, τον Τσιάρα, τον Κέλλα και τον Μητσοτάκη», ενώ κάλεσαν τον κόσμο να στηρίξει τον αγώνα τους «γιατί ο πρωτογενής τομέας καταρρέει».

Η διαμαρτυρία συνεχίστηκε με τους κτηνοτρόφους να χύνουν γάλα στο οδόστρωμα επί της οδού Παναγούλη.

kosmoslarissa.gr

φωτο tinealarissa.gr