Ξεχείλισαν η οργή και η αγανάκτηση την Τρίτη στο θέατρο του Τυρνάβου, όπου πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας. Η συμμετοχή ήταν μαζική, με κτηνοτρόφους από κάθε γωνιά της Θεσσαλίας να γεμίζουν την αίθουσα και να μοιράζονται τις αγωνίες τους.

Το κλίμα τεταμένο, με τις προσωπικές ιστορίες να συγκλονίζουν. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση κτηνοτρόφου για την τιμή του γάλακτος σε περίπτωση που το εμβόλιο ρίξει την αξία του:

«Εμείς αποφασίζουμε την τιμή. Αν θέλουν, θα το πάρουν 2 ευρώ, αλλιώς θα το πετάξουμε», δήλωσε, προκαλώντας παρατεταμένο χειροκρότημα.

Με ομόφωνη απόφαση, οι κτηνοτρόφοι ψήφισαν τρία βασικά αιτήματα:

-Πλήρη εμβολιασμό των κοπαδιών, ώστε να σταματήσει η θανάτωση των ζώων.

-Συνάντηση με τον πρωθυπουργό πριν τη ΔΕΘ. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως ειπώθηκε, οι ίδιοι θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της Έκθεσης.

-Στήριξη και αποζημιώσεις για την απώλεια εισοδήματος.

Η οργή ήταν διάχυτη. «Η απειλή είναι εδώ και η καταστροφή ολοκληρωτική αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα. Δεν υπάρχει καμία υπομονή πια», ειπώθηκε χαρακτηριστικά.

Την ανησυχία ενίσχυσε και η παρέμβαση ιδιώτη κτηνιάτρου, ο οποίος χαρακτήρισε την ευλογιά «τεράστια απειλή» και επισήμανε ότι ο τρόπος μετάδοσης παραμένει ασαφής, πιθανόν ακόμη και μέσω κουνουπιών.

Η γενική συνέλευση εξελίχθηκε σε μια δυναμική διαμαρτυρία, με τους κτηνοτρόφους να στέλνουν το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να μείνουν θεατές στην καταστροφή του κλάδου τους.

