Μεγάλη ταλαιπωρία στους οδηγούς προκάλεσε για αρκετή ώρα η φωτιά που ξέσπασε στη Λάρισα δίπλα στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών - Θεσσαλονίκης καθώς η Τροχαία αποφάσισε να διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος των διοδίων Μοσχοχωρίου στο ρεύμα ανόδου προς Θεσσαλονίκη και καλούσε τους οδηγούς να επιστρέψουν και να κινηθούν μέσω Κιλελέρ από τον παλιό δρόμο Βόλου - Λάρισας.



Χάρη στην παρέμβαση της αστυνομίας η φωτιά οριοθετήθηκε και η τροχαία έδωσε κανονικά στην κυκλοφορία το ρεύμα της εθνικής οδού.

Νωρίτερα οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές στο σημείο.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr