Με απόφαση του Δημάρχου Κιλελέρ Αθανασίου Νασιακόπουλου ορίζονται τέσσερις νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο.

Η Σεβαστή Λαδοπούλου – Χατζητσοπάνη απόφοιτη της σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, τμήματος Λογιστικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τελειόφοιτη του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης περιβαλλοντικών κινδύνων», κάτοικος Χάλκης με καταγωγή από το Ομορφοχώρι ορίζεται Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής με εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο τον Κωνσταντίνο Κατσικάρη.

Ο Στυλιανός Θεοχαρόπουλος ιδιωτικός υπάλληλος με καταγωγή από το Αρμένιο ορίζεται Αντιδήμαρχος ΔΕ Αρμενίου- Κιλελέρ με εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο τον Κωνσταντίνο Φιλιππούλη.

Ο Χρήστος Τσιχίτας αγρότης, έμπορος αγροτικών προϊόντων με καταγωγή από τον Δίλοφο ορίζεται Αντιδήμαρχος ΔΕ Νίκαιας με εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο τον Ιωάννη Γκοντικούλη.

Ο Απόστολος Μαξιμιάδης οικονομολόγος – λογιστής, ελεύθερος επαγγελματίας, απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο του Staffordshire UK με καταγωγή από το Ομορφοχώρι ορίζεται Αντιδήμαρχος ΔΕ Πλατυκάμπου με εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο τον Ευάγγελο Παπαγιαννούλη.

Παραμένουν οι Αντιδήμαρχοι: Σωτήρης Σωτηρίου, Οικονομικών-Διοικητικών-Τεχνικών Έργων-Αγροτικής Ανάπτυξης-Καταστημάτων-Επιχειρήσεων-Εμπορίου και Ενέργειας, Τσινούλης Τριαντάφυλλος, Καθαριότητας-Πρασίνου-Πολιτικής Προστασίας και Σωτήριος Νταφόπουλος ΔΕ Κραννώνα.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τριαντάφυλλος Τσινούλης, ο οποίος και αναπληρώνει τον Δήμαρχο.