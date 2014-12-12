Σαράντα τρείς νέοι εκπαιδευτικοί ορκίστηκαν και αναλαμβάνουν καθήκοντα στη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης ν. Λάρισας.

Όπως προκύπτει από την κατανομή των ειδικοτήτων, προτεραιότητα έχει δοθεί στη Γενική αλλά κυρίως στην Ειδική Αγωγή.

Ειδικότερα, τις τελευταίες ημέρες ορκίστηκαν ενώπιον διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Αικατερίνης Καραγιώργου είκοσι ένας (21) εκπαιδευτικοί κλάδου Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής ΠΕ60ΕΑΕ και ΠΕ61, τρεις (3) εκπαιδευτικοί κλάδου Γαλλικής ΠΕ05, οκτώ (8) εκπαιδευτικοί κλάδου Εικαστικών ΠΕ08, επτά (7) εκπαιδευτικοί κλάδου Θεατρικών Σπουδών ΠΕ91.01, ένας (1) εκπαιδευτικός Δραματικής Τέχνης ΠΕ92.02, ένα (1) μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΕΠ), κλάδου Αεροθεραπευτών ΠΕ29 και ένα (1) μέλος Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), κλάδου ΔΕ01- ΕΒΠ.

Η κα. Καραγιώργου, υποδέχθηκε τα νέα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, υπογραμμίζοντας ότι η ένταξή τους στις σχολικές μονάδες ενισχύει την αποστολή του δημόσιου σχολείου να προσφέρει ποιοτική και συμπεριληπτική εκπαίδευση και ότι η τελετή της ορκωμοσίας δεν περιορίζεται σε μια τυπική διοικητική διαδικασία αποτελεί ουσιαστικό θεσμικό γεγονός που σηματοδοτεί την ένταξη των νεοδιοριζόμενων στην εκπαιδευτική κοινότητα και τη δέσμευσή τους να υπηρετήσουν το λειτούργημά τους με επιστημονική επάρκεια, παιδαγωγική ευαισθησία και κοινωνική υπευθυνότητα.

Τέλος, τους συνεχάρη θερμά δίδοντας την ευχή να έχουν μια επιτυχή και αποδοτική εκπαιδευτική πορεία και προσφορά, έχοντας πρωτίστως στο επίκεντρο τους μαθητές και τις μαθήτριες.