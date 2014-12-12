«Με αισιοδοξία καλωσορίζουμε τη νέα σχολική χρονιά, η οποία σηματοδοτεί ένα νέο, δυναμικό κεφάλαιο για την εκπαίδευση στη Θεσσαλία. Οι σχολικές μονάδες είναι έτοιμες για ένα συμπεριληπτικό ξεκίνημα», ανέφερε μεταξύ άλλων η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Βασιλική Ζιάκα, υποδεχόμενη τους νέους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στη Θεσσαλία.

Συγκεκριμένα η κα Ζιάκα ανέφερε ότι οι 47 ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, θα ενισχύσουν τους ήδη υπάρχοντες 102 στη Θεσσαλία. «Η παρουσία τους θα προσφέρει στη διαχείριση κρίσεων στα σχολεία, αλλά και στη διαμόρφωση θετικού κλίματος. Θωρακίζουμε την συμπερίληψη των μαθητών στις σχολικές μονάδες».

Πρόσθεσε ακόμη ότι "φέτος είναι μία ιστορική ενίσχυση της ένταξης και της συμπερίληψης με την ίδρυση 236 νέων τμημάτων ένταξης και αυτό μας χαροποιεί γιατί δίνεται δυνατότητα υποστήριξης μαθητών στα σχολεία. Ενισχύουμε την πρώιμη παρέμβαση στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, στηρίζουμε την ομαλή μετάβαση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και δημιουργούμε δομές για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών μας με μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες".

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αναβάθμιση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) καθώς αυξήθηκαν οι οργανικές θέσεις και στις 60 υφιστάμενες προστίθενται άλλες 41.

kosmoslarissa.gr