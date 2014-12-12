Ορκίστηκε στο γραφείο του Δημάρχου Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου και ανέλαβε υπηρεσία, νέος υπάλληλος, Τ.Ε. Λογιστικής ο κ. Κωνσταντίνος Ευδοκίου.

Στην ορκωμοσία παρέστησαν η αντιδήμαρχος κ. Σοφία Χατζηπλή και η διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ελένη Μπαχατίρογλου.

Ο κ. Εσκίογλου ευχήθηκε στο νέο υπάλληλο καλή και παραγωγική θητεία.