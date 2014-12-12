Ορκίστηκε ο νέος Υποδιοικητής στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας
Λάρισα | 20 Οκτ 2025, 12:11
Στα γραφεία της Διοίκησης της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δεύτερα 20 Οκτωβρίου 2025, η ορκωμοσία του νέου Υποδιοικητή κ. Αγγελου Χρονά, από τον Διοικητή της Υ.Πε κ. Φώτη Σερέτη.
Ακολούθησε η υπογραφή της σχετικής πράξης ανάληψης υπηρεσίας και ο κ. Χρονάς ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα ως Υποδιοικητής στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια.
