Στα γραφεία της Διοίκησης της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δεύτερα 20 Οκτωβρίου 2025, η ορκωμοσία του νέου Υποδιοικητή κ. Αγγελου Χρονά, από τον Διοικητή της Υ.Πε κ. Φώτη Σερέτη.

Ακολούθησε η υπογραφή της σχετικής πράξης ανάληψης υπηρεσίας και ο κ. Χρονάς ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα ως Υποδιοικητής στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια.