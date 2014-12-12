Στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων, καθώς πραγματοποιήθηκε ορκωμοσία νέας υπαλλήλου, σήμερα το μεσημέρι, στο Δημαρχείο της Λάρισας.

Πρόκειται για την κ.Μαρία Μέρα, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, που ορκίστηκε βάσει της προκήρυξης 6Κ/2024 του ΑΣΕΠ, και η οποία εντάσσεται στο δυναμικό του Τμήματος Προϋπολογισμού-Ισολογισμού και Λογιστικής της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Την κ. Μέρα καλωσόρισε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, κ.Αχιλλέας Κέλλας. «Προχωράμε στην περαιτέρω στελέχωσης μιας καίριας υπηρεσίας του Δήμου μας, με στόχο την αναβάθμιση των λειτουργιών και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς της», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ.Κέλλας, Να σημειωθεί ότι η ορκωμοσία έγινε παρουσία της αναπλ. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοίκησης και Προσωπικού, κ.Αναστασίας Μπρούμα και της αναπλ. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, κ.Ελένης Δημοπούλου.