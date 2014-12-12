Πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Τυρνάβου και ενώπιον του Δημάρχου Στέλιου Τσικριτσή, η ορκωμοσία της Μαγδαλινής Οικονόμου, νέας δημοτικής υπαλλήλου η οποία διορίστηκε σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Οικονομικού- Λογιστικού.

Η κ. Οικονόμου προσλήφθηκε με την προκήρυξη 3ΓΒ/2023 του ΑΣΕΠ και θα ενισχύσει τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας και στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

Τη νέα υπάλληλο υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Ελένη Χατζηζήση, οι οποίοι την καλωσόρισαν θερμά και της ευχήθηκαν καλή δύναμη και επιτυχία στα καθήκοντά της.