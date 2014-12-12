Πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Κιλελέρ στη Νίκαια η τελετή ορκωμοσίας της Μαρίας Καζά, νέας υπαλλήλου του Δήμου, παρουσία του Δημάρχου Θανάση Νασιακόπουλου και του Αν. Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικού Γιώργου Τσαντίλη.

Η Μαρία Καζά η οποία είναι πτυχιούχος Διοικητικού – Λογιστικού (ΤΕ) με μεταπτυχιακά στη Διοίκηση και Οικονομία Τουριστικών Επιχειρήσεων και στη Συμβουλευτική – Επαγγελματικός Προσανατολισμός τοποθετήθηκε στο τμήμα Λογιστηρίου και Οικονομικής Πληροφορικής. Έδωσε τον προβλεπόμενο όρκο δηλώνοντας πίστη στο Σύνταγμα και στους νόμους του Κράτους και αφοσίωση στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος.

Ο Δήμαρχος, κατά τη σύντομη ομιλία του, συνεχάρη την νέα υπάλληλο και τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των υπηρεσιών του Δήμου με νέο ανθρώπινο δυναμικό, υπογραμμίζοντας ότι: «Η στελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών με ικανά και υπεύθυνα στελέχη αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και την αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου μας.»

Η ορκωμοσία ολοκληρώθηκε σε κλίμα σεβασμού και ευθύνης, με ευχές για καλή επιτυχία και δημιουργική πορεία στα νέα καθήκοντα της υπαλλήλου.