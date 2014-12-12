Ορκωμοσία νέων εκπαιδευτικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Ειδήσεις | 29 Αυγ 2025, 14:19
Ορκίστηκαν 14 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νομού Λάρισας ενώπιον του διευθυντή Νικολάου Ζέρβα.
Μάλιστα στη διαδικασία της ορκωμοσίας υπήρξε και μια ιδιαίτερη στιγμή με δύο νεογέννητα μωρά εκπαιδευτικών που προσήλθαν στην ορκωμοσία κρατώντας στην αγκαλιά τους τα βρέφη, σκορπίζοντας συγκίνηση και χαμόγελα σε όλους τους παρευρισκόμενους. Το στιγμιότυπο αυτό έδωσε έναν ιδιαίτερα ανθρώπινο και συμβολικό τόνο στη διαδικασία, καθώς συνέδεσε το νέο επαγγελματικό ξεκίνημα με το θαύμα της ζωής.
Δείτε φωτογραφίες από το thessaliatv.gr:
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.