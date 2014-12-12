Ορκίστηκαν 14 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νομού Λάρισας ενώπιον του διευθυντή Νικολάου Ζέρβα.

Μάλιστα στη διαδικασία της ορκωμοσίας υπήρξε και μια ιδιαίτερη στιγμή με δύο νεογέννητα μωρά εκπαιδευτικών που προσήλθαν στην ορκωμοσία κρατώντας στην αγκαλιά τους τα βρέφη, σκορπίζοντας συγκίνηση και χαμόγελα σε όλους τους παρευρισκόμενους. Το στιγμιότυπο αυτό έδωσε έναν ιδιαίτερα ανθρώπινο και συμβολικό τόνο στη διαδικασία, καθώς συνέδεσε το νέο επαγγελματικό ξεκίνημα με το θαύμα της ζωής.

Δείτε φωτογραφίες από το thessaliatv.gr: