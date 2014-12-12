Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η Επιτροπή Ισότητας Φύλων του Δήμου Λαρισαίων, διοργανώνει δράση ευαισθητοποίησης με τίτλο «Όσο σωπαίνεις, η βία δυναμώνει». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, στις 7 το απόγευμα, στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας.

Η δράση περιλαμβάνει συμβολικό περπάτημα στο κέντρο της πόλης, με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λαρισαίων, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή βίας. Το περπάτημα θα ενισχύσουν με τη συμμετοχή τους σύλλογοι της πόλης της Λάρισας.

Σημειώνεται ότι τη δράση στηρίζει ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας & Πολλαπλών Διακρίσεων του Δήμου Λαρισαίων και αποτελεί συνέχεια των πρωτοβουλιών του Δήμου Λαρισαίων, για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων, της προστασίας των δικαιωμάτων και της κοινωνικής συνοχής, με στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και τη στήριξη των γυναικών που υφίστανται κακοποίηση.

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Λαρισαίων, ένα είναι θεσμοθετημένο όργανο που σχεδιάζει και υλοποιεί πολιτικές για την προώθηση της ισότητας, της ενδυνάμωσης και της ενεργούς συμμετοχής των γυναικών σε όλους τους τομείς της ζωής.