Να ολοκληρωθεί ο δακτύλιος της Λάρισας και να γίνει άμεσα η σύνδεση Βόλου – Περιφερειακής Τρικάλων ζητούν σε ανακοίνωσή τους φορείς της συνοικίας του Αγίου Γεωργίου.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

"Τις προηγούμενες μέρες είχαμε για άλλη μια φορά δυο τροχαία ατυχήματα στην Οδό Βόλου με σοβαρούς τραυματισμούς πολιτών.

Είναι η πολλοστή φορά που συμβαίνει αυτό και θυμόμαστε όλοι πολύ καλά τα θύματα που έχασαν την ζωή του στον συγκεκριμένο δρόμο.

Είναι πολλοστή φορά που κάνουμε την συγκεκριμένη παρέμβαση.

Παρά τις συνεχόμενες παρεμβάσεις μας τα αυτιά όλων των τοπικών, και όχι μόνο αρχόντων, παραμένουν κλειστά .

Δεν είναι ξεκάθαρο ότι ο δρόμος είναι επικίνδυνος;

Δεν είναι ξεκάθαρο ότι η Βόλου και η Λεωφόρος Καραμανλή θα πρέπει να γίνουν αστικοί δρόμοι;

Δεν είναι λογικό και ξεκάθαρο ότι πρέπει να ενωθεί η Περιφερειακή Τρικάλων με την Οδό Βόλου;

Ως πότε θα αγνοείτε το πρόβλημα , ως πότε θα αντιληφτείτε ότι στον Άγιο Γεώργιο και στην Τούμπα κατοικούν πολίτες αυτής της πόλης με τις οικογένειες και τα παιδιά τους;

Μέχρι τον επόμενο νεκρό;

Θα αναλάβει κανείς την ευθύνη στο επόμενο ατύχημα;

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε έναν ανθρώπινο ασφαλές δρόμο για εμάς και τα παιδιά μας.

Με την παρούσα επιστολή ζητούμε να ολοκληρωθεί ο δακτύλιος της Λάρισας ώστε να γίνει αποσυμφόρηση της οδού Βόλου από την κίνηση των οχημάτων που είναι επιβαρυμένη σημαντικά .

Εκατομμύρια ευρώ έργων παντού, εξαγγελίες σε όλη την πόλη της Λάρισας , Φαραωνικά έργα σε όλη την Θεσσαλία αλλά δυστυχώς η ανατολική πλευρά της Λάρισας οι συνοικίες της Τούμπας και του Αγίου Γεωργίου είναι ξεχασμένες από όλους.

Το μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα λύνεται με την ολοκλήρωση του Δακτυλίου: Περιφερειακή Τρικάλων – Γέφυρα Βιοκαρπέτ – Οδός Βόλου αφού μόνο έτσι η κίνηση και ειδικά των βαρέων οχημάτων θα διοχετευτεί εκτός του Αστικού Ιστού.

Είναι η μόνη λύση για να σταματήσει η διέλευση των φορτηγών – βαρέων οχημάτων και να μειωθεί η κίνηση στην πολύπαθη οδό Βόλου όπου καθημερινά αποτελεί ένα μαρτύριο για τους κατοίκους , τους οδηγούς και κυρίως εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για όλους και ιδιαίτερα για τους μαθητές αφού υπάρχουν δυο πολύ μεγάλα σχολεία με εκατοντάδες μαθητές που καθημερινά διασχίζουν την οδό Βόλου ..

Να γίνει τώρα αστικός δρόμος η Λεωφόρος Καραμανλή και η Βόλου με ουσιαστική λύση.

Να γίνει ο αποχαρακτηρισμός των οδών Βόλου και Λεωφόρου Καραμανλή από Εθνική οδό και να μετατραπούν σε οδούς αστικής κυκλοφορίας.

Να γίνει άμεσα αποσυμφόρηση της Βόλου με ουσιαστική λύση.

Μοναδική ουσιαστική λύση για τα παραπάνω είναι να ολοκληρωθεί ο Περιφερειακός της Λάρισας με την σύνδεση Βόλου- Κόμβου Βιορκαπέτ – Περιφερειακή Τρικάλων.