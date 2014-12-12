Αντιμέτωπη με τις αντιδράσεις των αγροτών είναι η κυβέρνηση, που προχωρά σε στοχευμένες ανακοινώσεις για να αποφύγει μία νέα έξοδο των τρακτέρ.

Με τις χθεσινές κινητοποίησες, οι αγρότες έστειλαν τα πρώτα προειδοποιητικά….. μηνύματα και νέα συνεδρίαση θα γίνει στις 23 Νοεμβρίου, στη Νίκαια Λάρισας, για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Ο «αναβρασμός» που επικρατεί στις αγροτικές περιφέρειες προβληματίζει την κυβέρνηση, που καλείται να πετύχει μια δύσκολη ισορροπία.

Από τη μια πλευρά είναι η πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θέλει ένα καινούργιο και αξιόπιστο σύστημα (μετά και τα όσα αποκαλύφθηκαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις) και από την άλλη είναι η πίεση των αγροτών για όσο δυνατόν πιο έγκαιρες πληρωμές.

Χθες πραγματοποιήθηκε αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, ενώ «θερμό» ήταν το κλίμα στα συλλαλητήρια στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη αγρότες έφτασαν με τρακτέρ στο υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης, ενώ στην Αλεξανδρούπολη επιχείρησαν αποκλεισμό των εξόδων του αεροδρομίου, πριν την άφιξη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη (που έκανε περιοδεία στη Ροδόπη).

«Πονοκέφαλος» η μετακίνηση στους αναποφάσιστους

Στο κυβερνών κόμμα δεν θέλουν να μεγαλώσει η απόσταση από τους αγρότες, σε μια περίοδο που οι «γαλάζιοι» αντιμετωπίζουν προβλήματα στην προσπάθεια για αύξηση των ποσοστών συσπείρωσης. Οι εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αντιδράσεις που προκάλεσε το σχέδιο για λουκέτο σε υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, η πορεία των τιμών και άλλα θέματα της επικαιρότητας, δυσκολεύουν την προσπάθεια προσέγγισης ψηφοφόρων που μετακινήθηκαν στη δεξαμενή των αναποφάσιστων.

Την ίδια στιγμή. μια σειρά από ευρήματα στις δημοσκοπήσεις έχουν ως αποτέλεσμα να χτυπήσουν… καμπανάκια. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την Interview, το κυβερνών κόμμα διατηρεί το προβάδισμα σε εννέα από τις δεκατρείς διοικητικές περιφέρειες, ωστόσο ο χάρτης «πρασινίζει» στην Κρήτη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο. Εξέλιξη που προκύπτει κυρίως λόγω της μείωσης της δύναμης της ΝΔ και όχι λόγω της αύξησης των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ.

Στο «γαλάζιο» στρατόπεδο αναγνωρίζουν πως το κλίμα έχει βαρύνει στις αγροτικές περιφέρειες. Στόχος τώρα είναι με μια σειρά μέτρων που θα υλοποιούνται σταδιακά να επιχειρηθεί μια επαναπροσέγγιση απογοητευμένων ψηφοφόρων.

Τι είπε ο Μητσοτάκης

Την αύξηση κατά 50% του ανώτατου ορίου του αγροτικού πετρελαίου, για το οποίο επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με πολίτες στη Μαρώνεια Ροδόπης.

«Να γνωρίζουν οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, ότι στο δικό μας σχέδιο για την ανάπτυξη της πατρίδας μας έχουν έναν κεντρικό ρόλο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως «είμαστε σε μία συνεχή διαβούλευση για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, πώς μπορούμε να εξυγιάνουμε εν κινήσει, χωρίς καθυστερήσεις στις πληρωμές, το σύστημα πληρωμών, το οποίο πια είχε ουσιαστικά κλείσει τον κύκλο του». Πρόσθεσε δε πως «πρέπει να περάσουμε από αυτή τη διαδικασία εξυγίανσης, έτσι ώστε να γνωρίζουν και οι πραγματικοί αγρότες και οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι ότι αυτοί θα είναι οι αποδέκτες των ευρωπαϊκών πόρων».

Το χρονοδιάγραμμα των αγροτικών πληρωμών

Με αγρότες συναντήθηκαν χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας. Να σημειωθεί εδώ πως η κυβέρνηση προανήγγειλε την καταβολή δύο βασικών πληρωμών στους παραγωγούς έως το τέλος Νοεμβρίου. Πρόκειται αφενός για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για τη φετινή χρονιά και αφετέρου για την πληρωμή του Μέτρου 23, που αφορά γεωργούς οι οποίοι έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και θα αγγίξει τα 178 εκατομμύρια ευρώ.

Επίσης έως το τέλος του 2025 αναμένεται να ολοκληρωθούν:

- Οι πληρωμές οκτώ εκκρεμών προγραμμάτων (Σπάνιες Φυλές, Κομφούζιο, Παλιά Βιολογικά και άλλα).

- Η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης.

- Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τις ζημιές από τον παγετό, οι οποίες θα δοθούν μετά την πληρωμή της προκαταβολής βασικής ενίσχυσης.

- Η προκαταβολή για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία από τον «Ντάνιελ», που επίσης βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

Ο κ. Τσιάρας, στη συνάντηση που είχε με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών και εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών, επεσήμανε πως η καθυστέρηση στις πληρωμές συνδέεται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Επιτροπή με δύο επιστολές έχει καταστήσει σαφές ότι οι έλεγχοι πρέπει να προηγούνται κάθε πληρωμής, διαφορετικά διακινδυνεύεται η ροή των ευρωπαϊκών πόρων προς τη χώρα.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν πως η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ιδιαίτερα απαιτητική και πρέπει να γίνει «εν κινήσει», ενώ συνεχίζεται η στήριξη καλλιεργητών και κτηνοτρόφων, με πλήρη σεβασμό στους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Όπως λένε «στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα νέο σύστημα διαφάνειας και αξιοκρατίας, που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και δίκαιη κατανομή κοινοτικών κονδυλίων, προς όφελος του πρωτογενούς τομέα».

Κατερίνα Κοκκαλιάρη (ethnos.gr)