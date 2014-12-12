Σε δήλωσή του ο τέως Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης για το θάνατο του Νέστορα Αντωνίου, αναφέρει τα εξής:

"Έφυγε σήμερα από κοντά μας ο φίλος ο αγωνιστής ο ενεργός πολίτης Νέστορας Αντωνίου.

Τον γνωρίσαμε όλοι μας στους αγώνες για το καλό της χώρας και του τόπου μας. Τον έζησα προσωπικά στις παρέες , στο ΔΣ του Γηροκομείου, στο ΔΣ της ΔΗΚΕΛ, στο Δημοτικό Συμβούλιο .

Μου έκανε την τιμή να είναι υποψήφιός μου και να εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος στην πρώτη μας θητεία (2014-2019).

Η ευγένεια και η ανθρωπιά χαρακτήρισαν όλη του την πορεία . Είχε μάλιστα έναν εκπληκτικό τρόπο να εκφράζει ακόμα και τη διαφωνία του . Έντιμος και καθαρός άνθρωπος.

Φίλε και συνοδοιπόρε Νέστορα, θυμάμαι τις συζητήσεις μας για την κοινωνική πολιτική στα χρόνια της κρίσης. Τοξερες ότι προσδιόρισαν σε σημαντικό βαθμό τη στάση μου και τις ενέργειές μου ως Δημάρχου.

Ήξερες ότι οι μάχες κερδίζονται ή χάνονται. Όμως πάντα δίνονται με δύναμη , όπως έδωσες και την τελευταία σου μάχη.

Θα σε θυμόμαστε πάντα, θα θυμόμαστε το πρόσωπό σου και τα πολλά σου χαρίσματα.

Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά σου."