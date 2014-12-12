Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Για πρώτη φορά υπήρξε “διαρροή” από τα κυβερνητικά δώματα - υπό μορφή πληροφορίας σε ρεπορτάζ-, για πρόωρες εκλογές. Η Καθημερινή έγραψε την Κυριακή ότι το Μαξίμου εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να στηθούν κάλπες στο τέλος του 2026. Το σκεπτικό είναι ότι για να προκύψει κυβέρνηση θα χρειαστούν τουλάχιστόν δυο εκλογικές αναμετρήσεις, ενώ η χώρα την άνοιξη του 2027 αναλαμβάνει την προεδρία της Ε.Ε. Οπότε η τετραετία άρχισε να κονταίνει …

& Ένα από τα πλέον εμβληματικά πεντάστερα ξενοδοχεία της ορεινής Θεσσαλίας βγάζει σε πλειστηριασμό η Intrum. Πρόκειται για το «Αρχοντικό Χατζηγάκη», στο Περτούλι, το οποίο εκτείνεται σε έκταση 7 στρεμμάτων και αποτελείται από τρία πέτρινα συγκροτήματα. Ο πλειστηριασμός είναι προγραμματισμένος για τον Ιούνιο, με τιμή εκκίνησης τα 4.350.000 ευρώ. Ας ευχηθούμε μέχρι τότε βρεθεί λύση ώστε το εξαιρετικό αυτό τοπόσημο να παραμείνει στα χέρια της οικογένειας Χατζηγάκη η οποία το έφτιαξε με πολύ μεράκι.

^ Ευοίωνη η προοπτική να αναβιώσει η ακτοπλοϊκή γραμμή Βόλου – Λέσβου. Κουρέτας και Μουτζούρης (περιφερειάρχης Β. Αιγαίου) πήγαν στον υπουργό Ναυτιλίας. Ο Κικίλιας δεν είχε αντίρρηση, ίσα ίσα χάρηκε όταν άκουσε ότι για να βρεθεί επενδυτής θα τσοντάρουν και οι δυο Περιφέρειες …

# Άπατο πήγε το φετινό Larissa Coffee Show που διοργάνωσε ο Δήμος τον Ιούνιο. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο μάθαμε ότι το φεστιβάλ Καφέ κόστισε 126.000 ευρώ αλλά κέρδος δεν βγήκε….

Είναι απορίας άξιο για ποιο λόγο, μια τέτοια εκδήλωση που αντιπροσωπεύει εκατό και πλέον εταιρείες Καφέ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, δεν βγάζει ούτε τα έξοδά της ...

& Αστός ευγενής πολιτικός ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ Παύλος Γερουλάνος, μάλλον υπέστη πολιτισμικό σοκ το βράδυ της Παρασκευής στο δείπνο που παρέθεσε στο «Ανάντι» (Τρίκαλα) ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγελαδοτρόφων - Προβατοτρόφων Δ. Θεσσαλίας προς τιμήν των επίσημων προσκεκλημένων στα εγκαίνια του εργοστασίου ζωοτροφών. Κάποια στιγμή άνοιξε η πόρτα του ρεστοράν και εισέβαλαν μέσα κάτι μελαμψοί τύποι με κλαρίνα και βιολιά παιανίζοντας δηματικούς σκοπούς προς τέρψη των καλεσμένων. Ο κλαριντζής για να ευχαριστήσει τον πρώην υπουργό, του κόλλησε το κλαρίνο στο αυτί …

*Το τρίτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου αναμένεται να βγει η σύνθεση του δικαστηρίου για τη μεγάλη δίκη των Τεμπών που θα διεξαχθεί στη Λάρισα. Οι γνωρίζοντες διαβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αλλαγή στην ημερομηνία έναρξης. Θα ξεκινήσει, όπως προβλέπεται, στις 23 Μαρτίου 2026.

Τα αυτοκίνητα παρκαρισμένα στην πλαγιά του Φρουρίου, η κάμερα “νεκρή”, και τα κολωνάκια μονίμως βυθισμένα. Η περιλάλητη τάξη που η δημοτική αρχή Λάρισας θα έβαζε στους πεζόδρομους, αγνοείται …

Η ΝΔ στα καζάνια...

Τρεις θεσσαλοί πολιτικοί βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, το Σαββατοκύριακο σε γιορτή τσίπουρου στη Βόρεια Ελλάδα. Τα ΝΕΑ περιγράφουν τη σύναξη εξαιρετικά: «Βράζουν τα εσωκομματικά της ΝΔ, μεταφορικά μιλώντας, αλλά και κυριολεκτικά στα… ρακοκάζανα. Οπως το παραδοσιακό «καζάνι» που διοργάνωσε στη Φλώρινα ο γαλάζιος βουλευτής Σταύρος Παπασωτηρίου, στο οποίο είδαμε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νεοδημοκρατικές μαζώξεις της τελευταίας περιόδου, με τα μάτια να καρφώνονται ιδιαιτέρως στη χαλαρή κοινωνική συνύπαρξη του Νίκου Δένδια και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Δύο πρόσωπα που παίζουν ισχυρό ρόλο στο κομματικό παρασκήνιο, με διαφορετικό τρόπο και ρόλο το καθένα, που βρέθηκαν εκεί υπό το βλέμμα ενός άλλου καλεσμένου, του Θανάση Νέζη, του πλέον πιστού συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο γλέντι συμμετείχαν και μέλη της κυβέρνησης, όπως η Νίκη Κεραμέως, οι υφυπουργοί Χρήστος Κέλλας και Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, η Μαρία Συρεγγέλα, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Χρήστος Μπουκώρος και πολλοί ακόμη βουλευτές, όπως και η κομματική εκπρόσωπος Τύπου Αλεξάνδρα Σδούκου».

@ Το έλεγε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος μιλώντας την περασμένη εβδομάδα σε εκδήλωση της Metlen: “Η μονάδα των 330 ΜW με την μπαταρία, που θα κάνουμε στη Λάρισα, είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Ο δεύτερος στην Ελλάδα δύσκολα θα ξεπεράσει τα 100 MW…”. Εμείς να προσθέσουμε ότι το εν λόγω έργο - στο οποίο συμμετέχει και ο όμιλος Καράτζη -, θα στοιχίσει 170 εκ ευρώ και θα είναι έτοιμο στο τέλος του 2026.

% Τίποτα το ιδιαίτερο η φετινή Philoxenia η οποία ολοκληρώθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια κλαδική έκθεση που της λείπουν πλέον η φρεσκάδα και οι πρωτότυπες ιδέες. Αν ρωτήσετε τους επαγγελματίες του τουρισμού θα σας πούνε περισσότερα ...

$ Γράφεται ότι η ΑΕΛ ψάχνει για τον Δεκέμβριο μπακ, επιθετικά χαφ, πλάγιους επιθετικούς, κεντρικό χαφ και σέντερ φορ. Αρκεί να μην είναι «γουρούνια στο σακί» όπως αποκάλεσε τις μεταγραφές του καλοκαιριού ο Βαλαώρας…

# Νεαρός εμφανίστηκε την Παρασκευή στην αστυνομική διεύθυνση Λάρισας υποβάλλοντας μήνυση κατά αγνώστου για απειλή και εκβίαση. Είχε γνωρίσει, μέσω του telegram, μια ελκυστική κυρία - τουλάχιστον έτσι νόμισε. Προχώρησαν σε …καυτή βιντεοκλήση αλλά, όταν τελείωσε όλο αυτό, του τηλεφώνησε κάποιος και του είπε «αν δεν μου φέρεις 10.000 ευρώ θα δημοσιοποιήσω το υλικό της βιντεοκλήσης». Υπάρχει ένα παλιό γνωμικό (για άνδρες) περί προσοχής αλλά πως να το γράψεις …

