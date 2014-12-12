Ο Γιάννος Αιόλου συνθέτει το νέο του έργο Νυχτερινά | Night Beyond, ένα έργο ‘νυχτερινών’ (nocturnes) εκστασιασμένος από τον νυχτερινό ουρανό της Μεσογείου, και πρόκειται να το παρουσιάσει στη Λάρισα, τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου και ώρα 21:30 στο Διαχρονικό Μουσείο.

Με το αναγνωρίσιμο κινηματογραφικό του ύφος, ο συνθέτης του «Το Τανγκό των Χριστουγέννων» (Βραβείο Καλύτερης Κινηματογραφικής Μουσικής από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, 2012), «Ένας Ήρωας στη Ρώμη», «Solino», «Χειμωνιάτικη Νοσταλγία», «Tangos of the Magic Reality» (5 Διεθνή Βραβεία: μεταξύ αυτών καλύτερου album, καλύτερου συνθέτη 2023) κ.α., δημιουργεί ένα έργο για τον εσωτερικό μας κόσμο σε ‘αρμονία’ με τον κόσμο που μας περικλείει, μέρος του οποίου είμαστε όλοι, από την ίδια αστερόσκονη…

Η μεγαλοσύνη του διαστήματος, η σκέπη της νύχτας, η ανεξάντλητη θάλασσα ονείρων αλλά και το μυστήριο του σκοταδιού διατρέχουν το μουσικό έργο που απασχόλησε τον συνθέτη τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Ο ίδιος λέει:

Μια τεράστια αντίφαση: να κοιτάς το σιωπηλό σύμπαν, όπου ο ήχος δεν υπάρχει και όταν γεννιέται δεν εξαπλώνεται, και να έχεις τόσους πολλούς ήχους που γεννιούνται μέσα σου… πόση μουσική έχει γραφεί ανά τους αιώνες, πόσες λέξεις, πόσοι πίνακες, όνειρα, υποσχέσεις, ταξίδια στον εσωτερικό μας κόσμο…

Κοιτάμε τον έξω κόσμο και βυθιζόμαστε στον εαυτό μας. Ποια μεγαλύτερη απόδειξη ότι είμαστε όλοι φτιαγμένοι από την αστερόσκονη, το υλικό του σύμπαντος;

Η νύχτα είναι η πιο αρχέγονη εικόνα των «πάντων» της έννοιας του «προστατευτικού πέπλου», αλλά και του «άλλου» που υπάρχει εκεί έξω.

Ταυτόχρονα, είναι το πιο «εφήμερο πάντα». Ενώ αλλάζει πολύ αργά, κάθε νύχτα είναι διαφορετική, μοναδική, και ενώ φαίνεται άχρονη, περιέχει τόσο πολλή κίνηση (πεφταστέρια, κίνηση των πλανητών, κ.λπ.).

Το καλοκαίρι, για μένα, σχεδόν πάντα σήμαινε «απόλυτη νύχτα», καθαρό ουρανό, γλυκιά δροσιά μετά τη ζέστη της ημέρας, ένα αεράκι από την ανάσα της «μητρικής» ζωής… αυτή που πάντα εμπιστεύεσαι, από πάντα, ακόμα κι αν είναι ψέμα…

Σχετικά με τον Γιάννο Αιόλου μπορείτε να δείτε στον ιστότοπο: https://eolou.com/

Νυχτερινά | Night Beyond

Morning is due to all —

To some — the Night —

To an imperial few —

The Auroral light.

Emily Dickinson

Έργο για κουιντέτο εγχόρδων, πιάνο και κανονάκι (7 μουσικοί).

Κουιντέτο εγχόρδων: Quarto Quartet & Deyan Velikov (Φιλαρμονική της Σόφιας)

Πιάνο: Βαλέρια Χαριτίδου

Κανονάκι: Görkem Devrim Ökten

Διευθύνει ο συνθέτης

Φωτισμοί: Δήμητρα Αλουτζανίδου

Ήχος: Γιάννης Μαυρίδης (Cue Productions)

Πληροφορίες

Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ώρα έναρξης: 21:30 | Προσέλευση από τις 20:15

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Η συναυλία διοργανώνεται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων σε συνεργασία με το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας.