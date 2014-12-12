Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, ο Δήμαρχος Φαρσάλων και Αντιπρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Μάκης Εσκίογλου, έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

"1η Οκτωβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων

Σήμερα θυμόμαστε με αγάπη τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας σε κάθε μας βήμα.

Τους παππούδες και τις γιαγιάδες, τους πατεράδες και τις μανάδες μας που με την αγκαλιά τους, τις ιστορίες τους και τις συμβουλές τους μας έμαθαν τι σημαίνει οικογένεια, παράδοση και δύναμη ψυχής.

Στον Δήμο Φαρσάλων τους σεβόμαστε και τους στηρίζουμε, γιατί η δική τους πορεία είναι ο δρόμος που μας άνοιξε τον δικό μας.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους τους ηλικιωμένους για την αγάπη που χαρίζουν απλόχερα. Είστε η ζωντανή μνήμη και η καρδιά της κοινωνίας μας."