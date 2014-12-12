Σαν κεραυνός εν αιθρία έγινε γνωστό στον Βόλο το άγγελμα του θανάτου του Μαργαρίτη Πατσιαντά, πρώην δημοτικού συμβούλου και υποψήφιου δημάρχου Βόλου, σε ηλικία 72 χρόνων. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, αναφέρει:

"Είναι δύσκολο να βρει κανείς λόγια για να αποχαιρετήσει έναν άνθρωπο έντιμο που σφράγισε με την παρουσία του την πολιτική ιστορία της Αριστεράς στην Μαγνησία.

Έφυγε τόσο ξαφνικά ο άνθρωπος που πάλεψε για το δίκαιο, για τις αξίες του και τους συνανθρώπους του. Γενναίος και ακέραιος Δημοκράτης, δεν θα ξεχαστεί ποτέ ο Μαργαρίτης Πατσιαντάς.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην αγαπημένη του οικογένεια."