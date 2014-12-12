Με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας σε μήνυμα του προς τους μαθητές αναφέρει τα εξής:

"Σήμερα έρχεστε όλοι ξανά στα σχολεία σας όπως τα πουλιά έρχονται πάλι στις φωλιές. Θα ξανασυναντήσετε τους δασκάλους σας, τους φίλους σας και τους συμμαθητές σας. Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές το μυαλό θα κάνει κάποιο καιρό να προσαρμοστεί στα δεδομένα της νέας σχολικής χρονιάς. Καθώς μεγαλώνετε σκέφτεστε διαφορετικά.

Το σχολείο είναι ο κόσμος σας που θα τον έχετε μέσα στην ψυχή σας μέχρι να πεθάνετε. Έστω κι αν φύγετε και πάτε στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο Πανεπιστήμιο, οι σχέσεις των πρώτων ετών με τους δασκάλους σας είναι εκείνες που θα σας καθορίζουν για πάντα. Ο χαρακτήρας των ανθρώπων ολοκληρώνεται κατά 80% στα 5-6 πρώτα χρόνια της ζωής, από τις εμπειρίες σας. Άρα ό,τι ζείτε στα σχολεία κεντούν αυτό που έχετε ήδη δημιουργήσει πριν έρθετε στο σχολείο, όμως αυτό το κέντημα είναι πολύ καθοριστικό.

Σας εύχομαι μια χρονιά που θα μπορέσετε να καταφέρετε να ξεπεράσετε όλες τις δυσκολίες και να ξέρετε ότι δρόμος χωρίς εμπόδια δείχνει ασήμαντο προορισμό. "