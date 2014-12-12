Για κατάτμηση σύμβασης έργου συνολικού ύψους 210.668 ευρώ σε απευθείας αναθέσεις των 30.000 στην ίδια εταιρεία, για το ίδιο αντικείμενο, κάνει λόγο δημοσίευμα της εφημερίδας “Ελευθερία” (Λένα Κισσάβου) το οποίο έχει τίτλο «Πάρτι απευθείας αναθέσεων στον Δήμο Ελασσόνας».

Η εφημερίδα επικαλείται καταγγελίες που αναφέρουν ότι για τις υπηρεσίες αυτές δεν υπήρξε ποτέ πρόσκληση προς άλλους, από τον Δήμο Ελασσόνας, για να καταθέσουν τις δικές τους προσφορές. Ωστόσο δεν αναφέρει ούτε το έργο ούτε το όνομα της εταιρείας.

Και καταλήγει: «Είναι αξιοσημείωτο ότι οι εν λόγω αναθέσεις υπογράφηκαν ακριβώς την ίδια μέρα, στις 15-9-2025 και με αριθμό πρωτοκόλλου από 2108 έως 2113. Πρόκειται για ίδιο έργο σε τμήματα; Ή επιλέχθηκε αυτός ο τρόπος για να λάβει η εταιρεία το συνολικό ποσό των 210.668,94 ευρώ, για ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να δοθεί σε διαγωνισμό συνολικά;

Αν είναι έτσι, τότε η νόμιμη διαδικασία είναι αυτή της προκήρυξης διαγωνισμού».

kosmoslarissa.gr