Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Οκτωβρίου, ο Δήμος Ελασσόνας υπενθυμίζει τη σημασία της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και της έγκαιρης χρήσης απινιδωτή, αναδεικνύοντας τις ενέργειες που έχει ήδη υλοποιήσει για την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ο Δήμος Ελασσόνας παρουσιάζει τον Χάρτη Απινιδωτών που είναι διαθέσιμος στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου www.dimoselassonas.gr. Ο χάρτης αποτυπώνει όλα τα σημεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί είκοσι δύο (22) Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές (AED) σε κοινόχρηστους χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις και κοινότητες του δήμου, με στόχο την άμεση πρόσβαση των πολιτών σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του Δήμου Ελασσόνας για την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και την προώθηση της πρόληψης στην υγεία, μέσα από συνεργασίες με υγειονομικούς φορείς, εθελοντές και συλλόγους.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Γάτσας, δήλωσε σχετικά: «Η άμεση πρόσβαση σε απινιδωτή μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο.

Με τη χαρτογράφηση και εγκατάσταση απινιδωτών σε κοινόχρηστους χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις και κοινότητες, ο δήμος μας κάνει ένα ουσιαστικό βήμα για μια κοινωνία έτοιμη να δράσει. Παράλληλα, επενδύουμε στη γνώση, την πρόληψη και τη συνεργασία με τους πολίτες, ώστε να ενισχύσουμε την αίσθηση ασφάλειας και την αξία της ανθρώπινης ζωής. Η Επανεκκίνηση Καρδιάς ξεκινά από την Κοινότητα και συνεχίζεται μέσα από τη συλλογική ευθύνη όλων μας».

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε τον Χάρτη Απινιδωτών του Δήμου Ελασσόνας, επισκεφθείτε: www.dimoselassonas.gr