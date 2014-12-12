Ο Δήμος Ελασσόνας κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του με την έγκριση ένταξης της καινοτόμου πράξης για την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων και τεχνολογιών IoT στο Πρόγραμμα "Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027".

Η πράξη, με κωδικό ΟΠΣ 6001141, εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος "Ψηφιακός Μετασχηματισμός" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με συνολικό προϋπολογισμό 885.901,20 ευρώ.

Στόχος και Όραμα

Το έργο στοχεύει στον ολοκληρωμένο ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Ελασσόνας μέσω του σχεδιασμού, της προμήθειας και της εγκατάστασης σύγχρονων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων. Οι νέες τεχνολογίες θα βελτιώσουν σημαντικά τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος, παρέχοντας πιο αποδοτικές, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων.

Τα Τρία Υποέργα

Η πράξη θα υλοποιηθεί μέσω τριών διακριτών υποέργων:

Υποέργο 1: Υπηρεσίες Συμβούλου

Περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης ψηφιακού μετασχηματισμού και την υποστήριξη για την ωρίμανση της πρότασης, καθώς και τη συνδρομή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και διαγωνισμού.

Υποέργο 2: Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Το κύριο υποέργο περιλαμβάνει καινοτόμες λύσεις όπως:

Έξυπνες διαβάσεις πεζών φιλικές προς άτομα με αναπηρία

φιλικές προς άτομα με αναπηρία Διασύνδεση λαμπτήρων σε κεντρικό υπολογιστικό κέντρο διαχείρισης

σε κεντρικό υπολογιστικό κέντρο διαχείρισης Οργάνωση Γραφείου Κίνησης και διαχείριση δημοτικού στόλου οχημάτων

και διαχείριση δημοτικού στόλου οχημάτων Έξυπνα συστήματα ηλεκτροφωτισμού εντός δημοτικών κτιρίων

εντός δημοτικών κτιρίων Σύστημα διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων και ψηφιοποίηση φακέλων

και ψηφιοποίηση φακέλων Ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης ευπαθών ομάδων

Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών

και ψηφιακών υπογραφών Ψηφιοποίηση και διαχείριση φακέλων ΔΕΥΑ

Διαχείριση αστικού πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων

και κοινοχρήστων χώρων Ψηφιοποίηση τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς

Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις

από κυβερνοεπιθέσεις Διασύνδεση με δίκτυα υψηλής ταχύτητας μεταξύ δημοτικών κτιρίων

Υποέργο 3: Προβολή και Επικοινωνία

Περιλαμβάνει ολοκληρωμένο σχέδιο επικοινωνιακής στρατηγικής, διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και δημιουργία πολυμεσικού περιεχομένου για την προβολή του έργου.

Αναμενόμενα Οφέλη

Η υλοποίηση της πράξης θα φέρει σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία, όπως:

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Αύξηση της διαφάνειας και της αποδοτικότητας των δημοτικών υπηρεσιών

Εκσυγχρονισμός των διοικητικών διαδικασιών

Προστασία του περιβάλλοντος μέσω έξυπνων συστημάτων

Διατήρηση και προβολή της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς

Βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία

Δήλωση Αρμόδιου Αντιδημάρχου

Ο κ. Δημ. Καρανίκας, αντιδήμαρχος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Δήμου Ελασσόνας, τόνισε: «Η έγκριση αυτής της σημαντικής πράξης αποτελεί ορόσημο για τον Δήμο μας. Μέσω των καινοτόμων τεχνολογιών που θα εφαρμόσουμε, στοχεύουμε να προσφέρουμε στους πολίτες μας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να καταστήσουμε την Ελασσόνα ένα πρότυπο έξυπνης πόλης».