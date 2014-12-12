Ο Δήμος Ελασσόνας τιμά την παράδοση και τον πολιτισμό στηρίζοντας τη μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση «Χορεύουμε Ελλάδα», που θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 20:30 στην Αίθουσα Θεάτρου «Δημάρχου Βασ. Φαρμάκη», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2025», από την Ακαδημία Έρευνας Παραδοσιακών Χορών, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Π.Ε.Δ Θεσσαλίας.

Η παράσταση αποτελεί ένα ταξίδι στη μουσικοχορευτική παράδοση της Ελλάδας, με τη συμμετοχή 200 χορευτών, μουσικών και ηθοποιών, την παρουσίαση πάνω από 300 παραδοσιακών ενδυμασιών και χορούς – τραγούδια από κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας.

Ο Δήμος Ελασσόνας καλεί όλους τους δημότες να παρακολουθήσουν τη σημαντική αυτή εκδήλωση που αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά.