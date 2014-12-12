Ο Δήμος Ελασσόνας ανακοινώνει ότι παρατείνεται έως την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025 η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων «Ανάπλαση Παρόχθιας Ζώνης Ελασσονίτη Ποταμού», ο οποίος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η παράταση δίνεται προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι αρχιτέκτονες και ομάδες μελετητών να ολοκληρώσουν τις προτάσεις τους, δεδομένου του εύρους και της σημασίας της μελέτης, που αφορά μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης για την πόλη της Ελασσόνας.

Ο διαγωνισμός αφορά την ανάπλαση της παρόχθιας ζώνης του Ελασσονίτη ποταμού, από το ιστορικό Μοναστήρι της Ολυμπιώτισσας έως την πεδιάδα, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου δημόσιου χώρου κίνησης, συνάθροισης και ανάπαυσης, που θα αναδεικνύει το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής. Η πρόταση που θα επιλεγεί θα συνδέει το εμπορικό και διοικητικό κέντρο της πόλης με την παραδοσιακή συνοικία του Βαροσίου, αναβαθμίζοντας λειτουργικά και αισθητικά την ευρύτερη περιοχή.

Η μελέτη περιλαμβάνει σημαντικούς πολιτιστικούς και ιστορικούς πόρους της Ελασσόνας, όπως το παλαιό πέτρινο γεφύρι, το οθωμανικό τζαμί, τους αθλητικούς χώρους του Δήμου, το Ειρηνοδικείο και τη συνοικία του Βαροσίου, των οποίων η προσβασιμότητα και ανάδειξη αποτελούν βασικό ζητούμενο των προτάσεων.

Ο διαγωνισμός χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Πράσινου Ταμείου και από ίδιους πόρους του Δήμου Ελασσόνας. Θα απονεμηθούν τρία χρηματικά βραβεία, συνολικής αξίας 32.012 ευρώ:

Α΄ Βραβείο: 14.405 €

Β΄ Βραβείο: 10.564 €

Γ΄ Βραβείο: 7.043 €

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σύγχρονες, λειτουργικές και αισθητικές προτάσεις με τεκμηρίωση σε υλικά, φωτισμό, καθιστικά, φυτεύσεις και αστικό εξοπλισμό. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από πενταμελή Κριτική Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό, τη διαδικασία συμμετοχής και τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.dimoselassonas.gr