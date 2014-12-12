Ο Δήμος Λαρισαίων, λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό αιτημάτων δημοτών για στείρωση αδέσποτων γατών, και αξιοποιώντας το πρόγραμμα «Φιλόδημος 2» και συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Επιχορήγηση για δαπάνες στείρωσης και σήμανσης αδέσποτων σκύλων και γατών» (Απόφαση Αν. Υπουργού ΥΠΕΣ υπ’ αρ. 103393/30.11.2023 όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 39019/15-7-2025 Απόφαση) συνήψε σύμβαση με ιδιώτη κτηνίατρο για την στείρωση και σήμανση 178 αδέσποτων γατών έως το τέλος του έτους.

Η σύμβαση αυτή, έρχεται να συμπληρώσει το σημαντικό έργο των στειρώσεων και της σήμανσης αδέσποτων ζώων που επιτελείται στο Δημοτικό Κτηνιατρείο καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Σημειώνουμε ότι από την αρχή του 2025 έως σήμερα στο Δημοτικό Κτηνιατρείο στειρώθηκαν 115 αδέσποτοι σκύλοι και 267 αδέσποτες γάτες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την πολύτιμη βοήθεια των φιλόζωων δημοτών που φροντίζουν τα αδέσποτα ζώα.

Οι δημότες που έχουν ήδη καταθέσει ή που θα καταθέσουν το αίτημά τους στο γραφείο πολιτών του Δήμου Λαρισαίων ή μέσω της εφαρμογής «Novoville», θα καλούνται από την υπηρεσία του Δήμου με σειρά προτεραιότητας για να προσκομίζουν τα ζώα στο ιδιωτικό κτηνιατρείο.